Un hombre de 49 años acudió al hospital por una secreción nasal imparable. Creía tener una gripe muy fuerte, pero no imaginó que le darían una noticia que cambiaría todo en su vida y en la de su familia.

Garry Holmes, ciudadano en Reino Unido, fue diagnosticado con cáncer terminal. Los médicos le indicaron que su enfermedad era incurable y que tenía solo algunas semanas de vida.

Holmes dio su testimonio al medio The Sun y contó que se sentía completamente sano antes de saber que tenía cáncer. Hasta podía correr junto a sus hijos para jugar.

“No estaba preocupado, pero el médico me dijo que había muchas ‘banderas rojas’ (indicios de cáncer) Me reí y dije que no era cáncer. No me molestó porque pensé que estaba equivocado”, explica.

Los especialistas lo sometieron a una endoscopia para examinar el interior de su cuerpo y verificar el diagnóstico. Después de siete biopsias el resultado arrojó que Garry tenía un tumor en el esófago.

La familia de Gary es consciente de la enfermedad que tiene.

Su cáncer era terminal, ya se había extendido al hígado, y le quedaba poco tiempo con vida.

El primer pensamiento del padre de familia fueron sus cinco hijos. Decidió no ocultarles la verdad y junto a su esposa, Kirsty Burroughs, les contaron lo que sucedía.

“Mi hija Lauren tiene once años y ha estado aprendiendo un baile para la escuela. El otro día vino y se sentó conmigo y me tomó la mano. Se volvió hacia mí y me dijo: ‘No vas a estar aquí por mucho tiempo, papá’. Esto me rompió. Simplemente no puedo creer que esto nos esté pasando”, señala el paciente.

Para todos fue como ‘shock’; pero decidieron que debía “apreciar el tiempo” que tenían juntos.

"Hemos estado en una burbuja extraña desde que recibimos la noticia, pero tenemos que mantenernos fuertes para los niños", dice la esposa de Garry.

Ahora el mayor deseo que tiene la familia es que la pareja se case por fin.

“Lo único que estoy esperando es convertirme en la señora Holmes, no puedo esperar”, afirma Kirsty.