"El Príncipe Andrew llovía en sudor; yo estaba asqueada, pero debía mantenerlo feliz”: la confesión de Virginia Roberts

Virginia Roberts, la víctima del Príncipe Andrew y Jeffrey Epstein, ha completado su desgarrador testimonio en el programa 'Panorama’, de la cadena BBC, en Reino Unido.

En su entrevista íntegra, que se transmitirá este lunes a las 9.00 p.m., contó dos detalles claves de su denuncia de violación sexual, que el duque de York negó de manera rotunda.

El primero es sobre su visita a una discoteca junto a Andrew, quien la hizo pasar al salón VIP, y también cómo fue obligada “a satisfacerlo” aún cuando “estaba asqueada”.

“Obviamente no había que esperar en la fila, estabas con un príncipe. Andrew me preguntó qué quería beber, ya sabes, y yo dije oh, algo del bar. Tenía algo claro. Sé que el mío era vodka y luego me pidió que bailara”.

“Es el bailarín más horrible que he visto en mi vida. Estaba sudando sobre mí, como si estuviera lloviendo".

"Yo estaba asqueada, pero debía mantenerlo feliz porque eso era lo que Jeffrey y Ghislaine (Maxwell, la novia de Epstein) habrían esperado de mi parte”, detalló.

Víctima del Príncipe Andrew pide solidaridad y justicia

Virginia Roberts también habló sobre la foto donde aparece junto a su abusador, quien afirmó que fue un foto-montaje.

“La gente seguirá inventando estas excusas ridículas: que si su brazo fue alargado o la foto se alteró”.

Virginia Roberts, quien acusa a Andrew de haberla abusado cuando tenía 17 años, reveló que ambos participaron en una orgía con Epstein y otras ocho jóvenes. Fotos: Rex / Daily Mail.

“Él sabe lo que pasó. Sé lo que sucedió, y solo hay uno de nosotros diciendo la verdad, y sé que soy yo”.

Roberts, ahora conocida como Virginia Giuffre, instó finalmente al público británico a ponerse de su lado para dar lucha en “esta batalla”.

“Imploro a la gente del Reino Unido que se ponga de pie a mi lado, que me ayude a luchar, que no acepte que esto está bien”.

“Esta no es una historia de sexo sórdido. Esta es una historia de tráfico, de abuso y de la realeza de sus muchachos”.

El príncipe Andrés

El programa de la BBC, titulado ‘El príncipe y el escándalo de Jeffrey Epstein’, se empezó a transmitir desde el jueves pasado.

En los capítulos anteriores, Virginia Roberts alegó cómo Epstein la trajo a Londres en 2001, le presentó a Andrew y la llevó al club nocturno Tramp.