El mensaje del hijo de Pablo Escobar: “gracias por mostrarme el camino que NO debo recorrer”

Pablo Emilio Escobar Gaviria, el narcotraficante que mantuvo en zozobra a todo un país, sigue siendo un tema presente en la vida de muchas personas.

Una de ellas es Juan Pablo Escobar Henao, uno de sus dos hijos quien le dedicó unas sentidas pero reflexivas palabras a quien fuera el 'narco’ más peligroso de Colombia, por motivo de lo que sería su cumpleaños 70. Asimismo, la fecha de nacimiento de Pablo Escobar coincide ligeramente con la de su caída, el 2 de diciembre de 1993.

Desde Dubai, donde se encontraba por motivos laborales, Escobar Henao recordó a su padre -inicialmente- de una manera mucho más fría. A través de su cuenta oficial de Facebook, subió una simple imagen con apenas su rostro y un mensaje en inglés: “Happy Birthday, Father. 70 years of your birth - 1 december 1949” (“Feliz cumpleaños, padre. 70 años de tu nacimiento - 1 de diciembre de 1949”).

Primera publicación de Juan Pablo Escobar por el cumpleaños 70 de su padre.

Sin embargo, luego de un par de horas, Juan Pablo Escobar repensó su idea y publicó un segundo mensaje donde expone sus sentimientos hacia su progenitor de una manera más extensa y detallada. Pero haciendo hincapié en una cosa específica: que sus acciones en vida no fueron buenas.

“Papá: hoy estarías cumpliendo 70 años! Crecí en una cultura que reza: honrarás a tu Padre y a tu Madre. Me criaste con amor y valores. Me diste lo que creías era lo mejor para mí. Gracias por mostrarme el camino que NO debo recorrer”, escribió en su red social.

Papá: Hoy estarías cumpliendo 70 años! Crecí en una cultura que reza: Honrarás a tu Padre y a tu Madre. Me criaste... Posted by Juan Pablo Escobar Henao on Saturday, November 30, 2019

El mensaje de Escobar Henao continuó resaltando el respeto que todavía guarda hacia el llamado ‘Patrón’ del Cartel de Medellín, siendo igual de grande que el que guarda por los colombianos que padecieron sus decisiones: “No vine a este mundo a ser tú juez, sólo soy parte de tus afectos más importantes. Sólo Dios puede juzgarte, pues muy pocos están libres de pecados. Te debo respeto a ti al igual que a tus víctimas. Un fuerte abrazo en este día! Con amor, tu hijo Juan Pablo”.

Aniversario de Pablo Escobar

Los seguidores de Pablo Emilio Escobar Gaviria tienen agendada la primera semana de diciembre en sus calendarios, desde finales del siglo pasado. El otrora líder del narcotráfico nació el 1 de diciembre de 1949 en Rionegro, un municipio de la extensa región colombiana de Antioquía ubicado del valle de San Nicolás.

Y también el 2 de diciembre de 1993, día en que Escobar cayó definitivamente. En aquella oportunidad, el llamado ‘Patrón’ fue asesinado a balazos mientras escapaba por el tejado de una vivienda en Medellín, Colombia.