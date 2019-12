La estudiante Char Bow relató que el trabajador encargado de la seguridad de un club en Machester, Inglaterra, le dijo que estaba “demasiado gorda y fea” para preocuparse por ser violada cuando la retuvieron el pasado domingo.

Preocupada por irse a casa sin sus amigos, Char afirmó que el individuo le dijo "Nadie en su sano juicio violaría a una chica gorda como tú”. La joven compartió su historia en las redes sociales desatando una serie de críticas contra el negocio.

PUEDES VER: Venden a niña de 12 años para que sea abusada sexualmente por extraños

Bow de 19 años de edad contó que, al no concederle el ingreso al local, el portero le dijo que no debía preocuparse de que le ocurriera algo por estar gorda y se negó a acompañarla a tomar un taxi.

"Le pedí a uno de los vigilantes que me ayudara a regresar para poder encontrar a mis amigos, pero terminó riéndose de mí”, contó Char. Además afirmó sentirse completamente indignada con la forma en que la trataron esa noche y aseguró que su caso es un claro ejemplo de prejuicio.

Ante la denuncia de Bow, el gerente general del establecimiento se pronunció mediante un comunicado. “Soy el gerente general y su relato de lo que sucedió no coincide con lo que vi y escuché. Se le negó la entrada varias veces porque estaba demasiado borracha. Puedo sentir lo molesto que ha sido, pero has hecho algunas acusaciones serias sobre cómo te dijo mi equipo de la puerta y me gustaría hablar contigo más sobre eso”.

PUEDES VER: Anciano perdió a su esposa y ahora va a una escuela para almorzar y no sentirse solo

Char señaló que tras su reunión con el gerente del club se acordó que tomarían medidas contra el portero involucrado en el caso. Posteriormente, la administración del club publicó en su cuenta de Facebook: “Somos conscientes de un incidente que ocurrió este fin de semana. Después de investigarlo, descubrimos que el comportamiento de un miembro del personal cayó muy por debajo del estándar que esperamos y esta persona ha sido despedida y pedimos disculpas de todo corazón a cualquiera que haya resultado afectado ".