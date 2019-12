A unas semanas de celebrarse la Nochebuena, ya se vienen produciendo hechos inesperados que ha dejado impactados a miles y con la esperanza de que los milagros navideños si existen. Un ejemplo de ello es el caso de María Laura Ferreyra, una mujer de 42 años, oriunda de San Francisco, Argentina, quien despertó después de un mes tras quedar en estado vegetativo.

La joven madre terminó en la delicada condición producto de los terribles golpes que le produjo un hombre de 23 años cuando manejaba su motocicleta por una céntrica avenida de la ciudad argentina.

María Laura cayó del vehículo en circulación y se golpeó la cabeza en el suelo, dejándola en coma, según informó su esposo Martín Delgado a medios locales.

Los médicos le dijeron a la familia que la paciente estaba en riesgo de morir e incluso sugirieron que donaran sus órganos. Martin aseveró que a pesar del mal pronóstico médico tenía la esperanza de que su esposa iba a despertar en cualquier momento.

Luego de una serie de exámenes, los galenos concluyeron que la madre de tres niños presentaba actividad neurológica. Sin embargo, no reaccionaba y seguía en estado vegetal.

A pesar de la terrible condición de María Laura, sus hijos querían visitarla y el padre accedió a su petición. La hija menor de la pareja de solo dos años de edad ingresó al nosocomio y se sentó junto a su madre. Al estar cerca de su mamá, la niña hizo un ruido que solía hacer cuando tenía hambre. El hecho motivó que María se baje la bata y comience a amamantarla. El esposo de la mujer afirmó: “Fue un momento mágico y único. Todos lloramos. Al ver cómo se abrazaron, ese instinto maternal, fue increíble”.

La mujer reaccionó al sentir a su pequeña niña, pero según los medios locales, la joven madre aún no es consciente de su entorno y no responde a las palabras. No obstante, Martín se siente alentado por la lactancia materna e insiste que su esposa reconoció a su hija. “Ella la tocó como solía hacerlo antes del accidente. Ahora empiezan todas las cosas buenas, ella podrá estar con sus hijos”, dijo a la prensa local.

La pareja tiene tres hijos, dos adolescentes de 17 y 13 años y la niña de solo 2 años de edad. Tras el ataque que sufrió María Laura, la policía continúa con las investigaciones para establecer el grado de culpabilidad de su agresor. Martín espera justicia para sus tres hijos que esperan la llegada de su madre a casa.