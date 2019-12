Empresa pagará a desempleados por dejarse grabar dentro de sus casas

Una compañía de Japón recompensará con una suma de dinero a las personas desempleadas que participen de un experimento social en el cual serán grabadas todo el día por cámaras colocadas en sus casas.

Este experimento, denominado Project Exograph, está a cargo de Plasma Inc., una empresa que afirma tener por objetivo “promover aún más la sociedad a través de la ciencia y la tecnología y contribuir al bienestar de la humanidad”.

PUEDES VER Mujer afirma que se curó de los vómitos crónicos del embarazo fumando marihuana [FOTOS]

La interrogante que la compañía busca responder con esta actividad es si las personas estarían dispuestas a vender su privacidad en un ambiente de desempleo surgido a consecuencia del crecimiento de la automatización.

El proyecto contará con cuatro participantes, quienes autorizaron la instalación de cámaras en todos los ambientes de sus hogares, con excepción del baño. Durante un mes, ellos serán grabados en todo lo que hagan dentro de sus casas. A cambio, cada uno cobrará un monto de 200 000 yenes (unos 1 830 dólares), cifra que supera en 50% a los beneficios sociales que reciben.

A fines de mes, Plasma Inc. se reunirá con varias compañías y expertos para analizar los videos con el fin de identificar necesidades y hábitos y ver las formas de monetizar el material, el cual en realidad no se venderá. Los protagonistas de las imágenes serán mantenidos en el anonimato.

La empresa estima que, dado que ya existen compradores de datos digitales de personas, es oportuno explorar el potencial mercado para los datos de la vida real.

“Si la inteligencia artificial y los robots progresan, las personas no tendrán que trabajar y podrán vivir proporcionando datos por dinero. En base a esto hemos establecido la suma requerida para mantener un nivel de vida saludable y mínimo”, afirmó Hiroki Enno, director ejecutivo de Plasma Inc., en una conversación con el diario The Mainichi.