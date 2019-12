Mary Powell, una mujer de 80 años regresaba del médico en Inglaterra, y se encontró con su vecina, quien estaba con su mascota. Cuando la anciana se acercó para acariciarlo, éste le fracturó el brazo de un solo mordisco y la tiró al suelo.

“Nunca había estado tan asustada en mi vida”, dijo Powell, luego que el perro de raza rottweiler llamado Marley, le arrancara un trozo de piel.

Si bien, el ataque fue hace unos meses, la mujer cuenta que hasta el día de hoy no se acostumbra a realizar sus labores diarias con la dificultad, y está luchando para completar movimientos y poder jugar con su bisnieto.

“Mi bisnieto extendió los brazos para abrazarme y no pude, no pude jugar con él o enseñarle a jugar tenis”, cuenta Powell. “Cuando todo este incidente ocurrió, pensé que me las arreglé muy bien, pero me deprimió mucho, estoy realmente deprimida”.

La dueña del perro, Claire Akehurst, fue llevada al Tribunal de Magistrados de Maidstone, y declaró ser la responsable del animal que estaba peligrosamente fuera de control.

Los magistrados tuvieron en cuenta que era la primera vez que Marley atacaba de esa manera a una persona, pero indicaron que debe usar un bozal en público y mantener siempre una correa.

Además, la dueña fue obligada a pagar la suma de 1 291 dólares en compensación por los daños que su perro causó a la anciana.

Además, debe completar un pedido comunitario de 12 meses, en el que se incluye 100 horas de trabajo no remunerado.