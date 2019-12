Auto se parte en dos tras chocar contra un poste en Brasil [VIDEO]

Este sábado, un accidente de tránsito ocurrió a bordo de un Peugeot blanco en Curitiba, Brasil. El auto impactó fuertemente contra un poste y se partió por la mitad.

Como consecuencia, una joven de 24 años falleció, mientras que las otras dos acompañantes lograron salir con vida, pero heridas. El hecho fue grabado por cámaras de seguridad de la zona, informó RT.

Las imágenes muestran el impresionante momento en que el auto se divide en dos después de desviarse de la carretera y colisionar contra el poste. De las mujeres que se salvaron, de 20 y 29 años respectivamente, la primera pudo salir del vehículo por sus propios medios luego de ocurrido el accidente.

En tanto, la segunda sufrió mayores daños, por lo que no logró huir y fue internada en un hospital.

Sus padres no tenían dinero y no fue al paseo escolar: se salvó de trágico accidente

Lo que fue un típico paseo escolar terminó en tragedia. El pasado 28 de noviembre en la ruta 2 de Lezema, Buenos Aires (Argentina), un autobús fue protagonista de un terrible accidente que dejó como saldo a dos niñas muertas y decenas de escolares heridos.

Una de las víctimas mortales fue Mía, compañera y mejor amiga de Ámbar Uberti, quien no asistió al paseo. Para fortuna, aunque ella no lo sienta así, sus padres no tenían dinero para costear el viaje y esto fue lo que la ‘salvó’ de un destino infortunado.