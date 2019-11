“Se les devolvió la brisita": Guaidó se burla del chavismo tras victoria de la derecha en Uruguay [VIDEO]

El jefe de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, Juan Guaidó, se jactó este sábado de la victoria del centroderechista Luis Lacalle Pou en las elecciones presidenciales en Uruguay, al recordar declaraciones de un alto dirigente del chavismo sobre las protestas que sacuden la región.

En reiteradas ocasiones el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC, compuesta exclusivamente por chavistas), Diosdado Cabello, sostuvo que las miles de personas que han manifestado en Ecuador o Chile lo hacen en contra de los Gobiernos conservadores y es parte de una “brisita bolivariana” de insurrección.

“El bocón que hablaba de una brisita, creo que se les devolvió”, exclamó Guaidó, quien es reconocido por casi 60 países como el mandatario encargado de Venezuela, en otro recorrido callejero en el cual alentó la continuidad de las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro.

El líder opositor recordó que Bolivia, tras la renuncia de Evo Morales y la proclamación de Jeanine Áñez como presidenta interina, y Uruguay, tras el triunfo en segunda vuelta de Lacalle Pou contra el candidato de la izquierda, se adhirieron a su lucha.

“Hablé con el presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y respalda plenamente nuestra causa. Seguimos sumando aliados”, destacó Guaidó por medio de un megáfono desde la parroquia Macuto en el estado Vargas.

“A los dictadores le vamos a decir dictadores”

El futuro mandatario uruguayo fue recibido este sábado al mediodía por miles de militantes que se reunieron en la rambla de Montevideo para festejar la victoria del pasado domingo frente al aspirante del Frente Amplio, Daniel Martínez.

Juan Guaidó fue uno de los primeros en felicitar al nuevo dignatario uruguayo tras confirmarse el resultado del balotaje. Foto: captura de pantalla

Luego de 14 años consecutivos en los cuales gobernó la izquierda, Lacalle Pou devolvió al Partido Nacional al mando del país suramericano. Y desde la popular rambla aseguró que para Uruguay es importante la recuperación suramericana.

"Nosotros no podemos vivir del mal ajeno, nosotros necesitamos una región fuerte con buenos gobiernos y que se lleven bien entre ellos, no importa el partido, no importa la ideología", subrayó.

Aunque enfatizó: “A los dictadores le vamos a decir dictadores. No le vamos a buscar la vuelta”, sin hacer mención a alguna figura política en específico.