Popocatépetl: Avión en el que iban caballos cruzó el Atlántico dos veces, pero volvió al mismo punto de partida

Un vuelo proveniente de Ámsterdam, que tenía como destino Ciudad de México, se vio obligado a retornar debido a una nube de ceniza provocada por el volcán Popocatépetl este viernes.

El avión había cruzado el océano Atlántico y los cielos de Canadá, pero según un comunicado de la la aerolínea holandesa KLM, 11 horas después, debió volver al mismo punto de partida.

"La razón del regreso fueron las condiciones de vuelo desfavorables sobre México después de la actividad del volcán Popocatépetl”, informó la aerolínea en su cuenta de Twitter.

Según la BBC, la aeronave, un Boeing 747, transportaba caballos, lo que podría haber sido un factor para el retorno.

The reason for the return was the unfavourable flying conditions above Mexico after activity of the volcano Popocatepetl. Our apologies for the inconvenience.