“No moriré de esta manera”: Joven se tiró de un carro para no ser abusada por chofer de Uber

Katsuko Nakamura es una joven mexicana de 20 años que, conociendo los peligros de la ciudad, decidió tomar un taxi por aplicativo Uber, cundo salió de trabajar a las 10 de la noche del 26 de noviembre.

Confió en la seguridad que este servicio asegura ofrecer, aunque no dejó de preocuparse, ya que no son desconocidos los casos de secuestros y robos en los servicios de transporte por aplicación.

“Al subirme a la unidad corroboré que la foto coincidiera con el chofer, me senté atrás del conductor, revisé que la puerta no estuviera bloqueada”, escribió la joven en su cuenta de Facebook.

Hasta ese momento todo parecía ir bien, pero se percató que las ventanas del auto no podían bajarse, por lo que se puso en alerta y se percató que el conductor tenía puestos unos guantes de piel, esto le pareció aún más extraño.

“Una de las primeras frases que me dijo fue: ‘¿ya vas a descansar?’ a lo que contesté que sí, ¿por qué siempre tan solita? Y el mismo respondió: ya no vas a estarlo”, continúa contando Katsuko.

En ese instante, el hombre cambió sus guantes por unos de látex, y sin avisar, cambió la ruta por la que debió llevar a Katsuko. Entonces, ella entendió lo que ocurría: la estaban secuestrando. Llamó a su novio para pedir ayuda mientras le gritaba al conductor que se detenga para bajar. Él la ignoró y continuó el camino.

Y a pesar que corría el riesgo de ser atropellada, tomó la decisión de saltar del auto. Se encontraba dispuesta a hacerlo con el fin de no ser secuestrada. “A pesar del miedo no me paralicé. Fue entonces cuando un coche se atravesó y el conductor frenó, y ahí vi la oportunidad de saltar”, comentó.

“Sin pensarlo comencé a correr entre calles para encontrar gente y estar a salvo”, añadió la joven, quien después del suceso se dirigió a su casa y contó lo sucedido a su familia, y junto a su hermano, decidieron contarlo en redes sociales para que otras mujeres sepan lo que pueden pasar en cualquier momento.

Tweet Ángel Nakamura (Foto: Captura)

“Cuando se sientan en riesgo no duden en actuar de inmediato. Yo pensé en mi hermana y mi mamá. Me dije esto no me puede pasar a mí, no moriré de esta manera”. Concluyó la joven en la red social.

Al acudir hasta la comisaría para realizar la denuncia, se abrió una carpeta de investigación por el intento de secuestro, pero en la recopilación no se informó que ya había un hombre detenido, lo que representa un obstáculo para que el sujeto sea procesado bajo las diligencias correspondientes.

A partir de ese momento todo se ha complicado, y su hermano, Ángel Nakamura, pidió a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, que por favor atiendan el caso de su hermana.

Comunicado de Uber. (Foto: Captura)

Tras lo ocurrido, la empresa emitió un comunicado en donde afirma que se han realizado esfuerzos de sensibilización dirigidos a los choferes para evitar que los usuarios se sientan en riesgo.

También aseguran que continúan impulsando iniciativas para hacer frente a los distintos tipos de violencia contra las mujeres en México.