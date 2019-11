Fue expulsado de su casa y en venganza golpeó a su ex novia y destrozó su auto a patadas [VIDEO]

Una joven de 23 años, de nombre Débora Vidoni ha denunciado a su ex novio, Ariel Amir Acosta, de 26 años, en la ciudad de Rosario, Argentina por haber entrado a su departamento y atacarla a golpes.

Pero esa no es la única agresión que recibió la joven, ya que facilitó un video en el que se ve al agresor tratando de destrozar a patadas su auto, para luego huir en su moto.

El hecho ocurrió el último miércoles, y la joven decidió también hacer una denuncia pública en sus redes sociales, donde acusa a Amir del calvario que había vivido en sus manos.

“Yo estaba empacando mis cosas, y me tocaron el timbre. Cuando me asomo a ver no había nadie, entonces cometo el error de abrir la puerta y estaba mi ex pareja. Me mete un empujón y entra a mi casa”, empieza relatando la víctima.

Luego, afirma que comenzaron a discutir y amenazó con llamar a la policía, hasta que el sujeto la coge del cuello diciéndole que “solo iba a ser de él”. Luego de esto él se va corriendo y ella asegura sus puertas para que no pueda entrar.

Unos minutos después, Débora llama a sus padres para contarles lo sucedido, también lo hizo con un vecino, quien la alertó de los destrozos que le había causado a su auto.

Cuando salió del edificio vio cómo su expareja había dejado su auto tras varias patadas. Afortunadamente en el lugar había cámaras de seguridad, que rápidamente solicitó, y pudo confirmar que fue él quien lo dejó en ese estado.

Según declaró la joven a Todo Noticias, Acosta no pudo soportar que días atrás ella haya decidido poner fin a su relación. “Me siento angustiada todavía. Nunca pensé que iba a reaccionar así. Es la primera vez que me levantó la mano”.

“Yo puse fin a la relación el sábado pasado. Él era una persona posesiva. Se enteró que el martes estuve en un cumpleaños y me lo recriminó”, siguió contando aun atemorizada porque el sujeto vuelva a buscarla para agredirla.

Lamentablemente ahí no terminan los ataques, ya que Débora contó que luego de hacer pública su agresión, comenzó a recibir mensajes de los compañeros de trabajo de su expareja, quienes le reprochan el que haya hecho público el caso.

“Estoy recibiendo mensajes diciéndome que me tengo que cuidar, que me van a poner un abogado por haber hecho viral el video”, denunció.