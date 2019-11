Courtney Barnes, de 35 años, es una bailarina que está desesperada con que sus glúteos “vuelvan a la normalidad”, pero los médicos le han advertido que no saben a qué se enfrentan. La mujer está harta de que la traten como un “monstruo del circo”, después de aplicarse inyecciones para agrandar sus nalgas.

La mujer originaria de Estados Unidos es conocida como “Miss Miami” y su atributo físico que más llama la atención son sus enormes glúteos, que se aumentó desde que tenía 22 años, luego de escuchar que podía ganar más dinero como bailarina con una parte trasera más grande.

“Cuando estaba en la universidad conseguí un trabajo bailando en un club nocturno. La primera noche, después de no ganar dinero en el escenario, una bailarina se me acercó y me dijo que necesitaba tener un mejor trasero si quería ganar más dinero”, recordó.

Después de un año y USD 8.000 gastados, Courtney notó que había una mejora en su apariencia, pero quería más. Después de la cuarta ronda de inyecciones de polímeros, los problemas comenzaron cuando la joven notó que el líquido se escurría.

La bailarina fue a la clínica Botched para que le quitaran el relleno, pero los médicos le dijeron que tenía que amputárselos.

Radical decisión

Luego de examinarla, los médicos le diagnosticaron que tenía granulomas, o grupos de tejidos que se producen en respuesta a una infección, inflamación o sustancia extraña.

Aunque la bailarina no siente ningún dolor, le ha comentado al Dr. Terry Dubrow, que aparece en el programa de televisión “Botched”, que quiere un trasero más pequeño, y como respuesta recibió la “amputación”.

“Debido a que las masas están tan superficialmente ubicadas que no puedes eliminarlas todas a menos que básicamente amputes. Amputar tus glúteos”.

Mira aquí el video:

La joven escribió un libro para instar a otras mujeres que desean someterse a una cirugía estética a investigar las posibles consecuencias.