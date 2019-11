Caracas vive su primer ‘Black Friday’ de la historia, a pesar de la crisis en Venezuela [VIDEO Y FOTO]

En medio de la severa crisis que padece Venezuela, este viernes su capital (Caracas) vive el primer Black Friday (Viernes Negro) de su historia. Varios centros comerciales, entre ellos el emblemático Sambil, se sumaron a esta tradición foránea.

“Este viernes 29 de noviembre no te puedes perder el Black Friday del Sambil, una iniciativa que por primera vez llega a Caracas, en donde podrás disfrutar de precios de locura en un cómodo horario desde las 10:00 am hasta las 12:00 am de la noche”, informó por Twitter.

Efectivamente algunos negocios promocionan su Black Friday hasta la medianoche, un horario que es poco habitual en Venezuela desde hace varios años, debido a la alta tasa de homicidios y robos en uno de los países más inseguros del planeta.

Elizabeth Ostos, corresponsal de Infobae, reportó largas colas en el Sambil desde la mañana de este viernes. Hay rebajas del 50% de la mercancía en las diferentes tiendas, tal como se realiza en Estados Unidos, tras el día de Acción de Gracias.

Aunque la histórica Caracas alberga por primera vez el Black Friday, ya el año pasado en otra ciudad emblemática de la nación caribeña se había llevado a cabo, con éxito, esta tradición norteamericana. Se trata de Maracaibo, capital del petrolero estado Zulia.

“El año pasado fuimos los pioneros en traer el viernes negro en la ciudad y por supuesto que este año repetiremos esta importante fiesta comercial”, había informado Leonardo Coronel, CEO de Coronel Couture, una de las tiendas que se sumó al descuento, citado por el diario local 2001.

En otro hecho inédito, los cines laborarán hasta altas horas de la noche. Foto: captura de pantalla

Más de 15 tiendas abrieron sus puertas este Black Friday con porcentajes de descuentos para los usuarios. Algunas abocadas a vender zapatos, otras electrodomésticos y algunas a ofrecer pasajes de avión, son variados los negocios que se adhirieron a esta iniciativa.

Venezuela sufre una grave recesión económica que ha afectado todos los ámbitos en la vida de sus ciudadanos, tanto que de acuerdo a Naciones Unidas unos cuatro millones de migrantes salieron del país en los últimos años por la grave crisis.