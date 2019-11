Según la víctima de 48 años, ella se encontraba en su casa ubicada en Santiago del Estero, Argentina, cuando escuchó un ruido en su propiedad y perdió el conocimiento.

Cuando la mujer despertó, encontró encima de ella a un sujeto con una capucha, quien comenzó a atacarla físicamente hasta desnudarla y amarrarla a la cama para abusar sexualmente de ella.

“Me amarró en la cama y me violó, me puso un trapo en la boca para que yo no pida ayuda”, declaró la mujer a los efectivos policiales.

Un albañil que trabajaba en la zona fue quien escuchó los gritos de socorro que provenían de la vivienda de la mujer y llamó a la policía, quienes al momento de llegar se percataron que un joven desnudo se encontraba corriendo en dirección al monte, pero no pudieron atraparlo.

La mujer fue llevada a la comisaria para que realice la denuncia respectiva, donde señaló que había logrado identificar al atacante. Se trataba del exnovio de su hija.

Finalmente, los efectivos policiales realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en Quebrachos, Argentina, donde el agresor fue detenido. Asimismo, se encontraron las prendas de vestir que la mujer describió en su denuncia policial.

La víctima viene recibiendo atención médica y psicológica para tratar de sobrellevar el terrible episodio que le tocó vivir.

El caso está siendo investigado por la Unidad Fiscal de Abusos Sexuales a cargo de la Dra. Jésica Lucas y del personal policial de la Comisaria Comunitaria 33 de dicha localidad.