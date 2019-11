Sus padres no tenían dinero y no fue al paseo escolar: se salvó de trágico accidente

Lo que fue un típico paseo escolar terminó en tragedia. El pasado 28 de noviembre en la ruta 2 de Lezema, Buenos Aires (Argentina), un autobús fue protagonista de un terrible accidente que dejó como saldo a dos niñas muertas y decenas de escolares heridos.

Una de las víctimas mortales fue Mía, compañera y mejor amiga de Ámbar Uberti, quien no asistió al paseo. Para fortuna, aunque ella no lo sienta así, sus padres no tenían dinero para costear el viaje y esto fue lo que la ‘salvó’ de un destino infortunado.

“A mí me llamaron, me enteré por teléfono. No sentí ningún alivio por no estar ahí, solo pensé en cómo estarán mis compañeros", dice Ámbar.

La menor estaba emocionada con el paseo, pero sus padres le informaron que no podría ir. Entonces, ella le dijo a su mamá que con un día en el parque era suficiente. Así fue, aquel día, Ámbar disfrutaba de un buen día con su familia sin sospechar lo que ocurría con sus compañeros y amigos de clase.

Ámbar se encuentra triste por la pérdida de su mejor amiga.

"Gracias a Dios mi hija no estaba en ese micro", dice Eusebia, su madre. "Como no lo pudimos pagar, ella no fue. Era muy amiga de Mía, una de las chicas que falleció, y está muy triste. Esto es una desgracia", cuenta.

Ámbar se encuentra totalmente devastada y no se siente afortunada por no haber viajado.

El accidente de la ruta 2

De acuerdo con información de medios locales, en el bus viajaban 43 niños y diez adultos, entre ellos dos conductores. Debido a la magnitud del accidente, tuvieron que asistirse de seis ambulancias para trasladar a los heridos a distintos hospitales zonales.

Además de las víctimas mortales, que tenían 11 y 12 años respectivamente, otras dos menores quedaron con amputaciones en sus miembros.

“La mayoría de los heridos son chicos de Benavídez que iban a (el acuario didáctico) Mundo Marino. Hay heridos de mucha gravedad”, dijo a Radio Continental la médica Alejandra Rivas de la Unidad de Primeros Auxilios 7, uno de los centros sanitarios donde recibieron heridos.

El chofer, Alberto Maldonado, de 48 años, ha sido arrestado por homicidio culposo. Se cree que el accidente fue causado por un error humano.