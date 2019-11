Adolescentes homofóbicos humillan y golpean a pareja de lesbianas tras no darse un beso

Tres adolescentes fueron declarados como culpables tras amenazar a dos mujeres, identificadas como Melania Geymonat de 28 años y su novia Chris Hannigan, en un autobús de Londres, Inglaterra.

El hecho sucedió el 30 de mayo de este año, luego que los jóvenes hayan atacado a la pareja tras negarse a darse un beso entre ellas. Geymonat indicó que los agresores les gritaban “lesbianas”, mientras le tiraron cosas. “Hay momentos que no recuerdo, no sé si fue el shock o si quedé inconsciente”, indicó.

Los acusados de 15, 16 y 17 años se presentaron ante el Tribunal Juvenil de Highbury Corner, luego que hayan negado las agresiones a Melania Geymonat y Chris Hannigan tras la denuncia que se hizo viral en redes sociales.

El Juzgado escuchó que los muchachos rodearon a las mujeres para someterlas a gestos de índole sexual. Los atacantes llegaron a admitir los delitos de orden público y la fiscal Saira Khan señaló ante la corte que los acusados cumplieron diferentes roles en la agresión a la pareja.

Cabe recordar que los agentes policiales, cuando llegaron hasta el lugar de los hechos, indicaron que los adolescentes también les robaron un teléfono y un bolso a las agraviadas.

Luego del ataque, una de las víctimas indicó a través de sus redes sociales: “Todavía no sé si mi nariz está rota y no he podido volver al trabajo, pero lo que más me molesta es que la violencia se ha convertido en algo común, y a veces es necesario ver a una mujer sangrando para que puedan sentir algún tipo de impacto”.