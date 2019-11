Mamá de siamesas se niega a separarlas pese a que los médicos le pidieron abortarlas

Callie y Carter de 3 años están unidas desde el intestino grueso hacia abajo; sin embargo, esto no ha sido impedimento para que las niñas se adapten a la vida e inclusive irán a una escuela el próximo año en Estados Unidos.

La situación no ha sido fácil para la familia y Chelsea admite que todavía hay personas en su ciudad natal, Idaho, Estados Unidos, que miran a las niñas de manera ofensiva, pero esto no ha sido motivo suficiente para que ella no saque adelante a sus hijas.

Asimismo, ella manifestó que cuando tenía 15 semanas de embarazo, los médicos le solicitaron realizarse una ecografía morfológica para detectar cualquier anomalía durante el embarazo. Al hacerlo descubrieron que las niñas venían unidas y le pidieron que abortara, a lo que ella se negó rotundamente.

“Siempre hemos creído en las chicas, incluso cuando me aconsejaron que abortara, yo no podía hacerlo, entonces decidimos tenerlas”, señaló la madre de las siamesas.

Callie y Carter de 3 años.

Callie y Carter tienen un proceso evolutivo más lento que el de los niños normales; sin embargo, han incrementado su vocabulario y hasta pueden gatear.

“Nuestro próximo hito sería que comenzaran a caminar, pero no están poniendo mucho esfuerzo en eso, ya que parecen centrarse en hablar”, manifestó Chelsea.

Debido a que las niñas todavía son muy pequeñas, no se han dado cuenta de que son diferentes a cualquier otro niño que no esté unido, por lo que actualmente no muestran problemas para estar juntas.

Chelsea no piensa someter a las niñas a ninguna cirugía por el momento, pues no quiere verlas separadas y ella considera que no han tenido ningún problema de gravedad en su desarrollo como para pensar en esa idea, según informaciones del portal web Mirror.

“Les está yendo bien en este momento y no se nos ha aconsejado que investiguemos la cirugía, por lo tanto, mientras estén bien, permanecerá juntas”, señaló la joven madre

Actualmente, Chelsea se encuentra embarazada de su tercer hijo quien no tiene ningún problema de malformación genética y es esperado por toda la familia, en especial por las niñas quienes quieren convertirse en hermanas mayores.