El coordinador nacional de los Comité Locales de Alimentación y Producción (CLAP) de Venezuela, Freddy Bernal, dijo para una entrevista al medio de comunicación ABC de España, que los aviones Sukhoi del Gobierno de Nicolás Maduro, son capaces de bombardear el Palacio Nariño (casa de Estado en Colombia) y regresar al país caribeño en tres minutos.

"Yo creo que el presidente de Colombia, Iván Duque es un pobre personaje, sin criterio de gobierno, que se ha convertido en el asistente de Álvaro Uribe Vélez. Ellos pensaban que, si nos amenazaban, nos intimidarían, que nos íbamos a esconder, pero cuando movimos a la frontera 10.000 hombres y mujeres”, dijo el también el jefe de los colectivos de La Piedrita, al norte de Caracas.

Bernal destacó que los funcionarios que se pasaron hacia el bando de Juan Guaidó, presidente encantador de Venezuela, “también son traidores a la patria, que no resisten un maletín con dólares, les aseguro que estos traidores no podrán acabar con nuestra revolución”.

“Si hubiéramos arrestado a Guaidó, en estos momentos sería un héroe, sería una bandera nacional e internacional, un mártir para Estados Unidos y decidimos que él mismo se destruyera”, dijo.

Resaltó que actualmente Guaidó es una basura política que pierde fuerza y que está más atacado por la izquierda que por el chavismo.

“Ya no tiene discurso, no tiene seguidores y el imperio ahora no sabe cómo asumir que quisieron tomar este pelele para dirigir una contrarrevolución, que ha sido todo un fracaso”, concluyó.

“Freddy Bernal Rosales nació en el estado Táchira y entró en política apoyando el proyecto del fallecido presidente Hugo Chávez. Ahora le ofrece su apoyo, incondicional, al actual mandatario Nicolás Maduro, convirtiéndose en estas últimas dos décadas en uno de los hombres fuertes del chavismo. Alcalde de Caracas, entre los años 2000 y 2008, ministro de Agricultura Urbana”, reseñó el diario español.