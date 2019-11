Paro nacional contra Duque en un ambiente festivo

EFE y AFP

Con tamborileros, actos circenses, música clásica y ritmo de carnaval se desarrollaron ayer en Bogotá las movilizaciones callejeras del segundo “paro nacional” convocado en menos de una semana contra la política social y económica del presidente colombiano, Iván Duque.

La Carrera Séptima, una de las principales avenidas de la ciudad, fue el escenario donde miles de personas se reunieron para manifestar en ambiente festivo su inconformidad contra lo que llaman “paquetazo” de medidas del Gobierno.

El desfile estuvo liderado por un grupo de jóvenes, todos vestidos de negro con pañuelos azules y amarillos en el cuello, que con instrumentos de percusión y vistosa coreografía avanzaron al ritmo de una batucada.

La multitud, con banderas de Colombia y de la comunidad LGBTI, siguió a ritmo de danza a los músicos, coreando las habituales consignas estudiantiles de estos días, como “Resistencia, resistencia”.

Reclamo popular

En medio de la agitación social que recorre el continente sin una causa común, en Colombia las calles se volcaron contra Duque y su impopular gobierno. Casi siete de cada diez colombianos lo rechazan, según un sondeo de Invamer de principios de mes.

El mandatario no solo encara el desprestigio de sus políticas, sino también el descontento que se ha ido incubando por décadas y que fue silenciado por el ruido del conflicto con las FARC, la otrora guerrilla convertida en partido tras la firma de la paz hace tres años.

PUEDES VER Congresista es sorprendido viendo un partido de la Champions League durante debate de la reforma tributaria

“Han convertido a Colombia en una democracia donde favorecen a una minoría de empresarios y burócratas, mientras la gran mayoría debemos sostener sus privilegios”, señaló en Twitter el sindicato del magisterio, Fecode, uno de los más activos en la movilización.

Desde el pasado jueves, ríos de gente se movilizan a diario en el mayor desafío popular que haya encarado un gobierno desde los años setenta. El presidente Duque lanzó un “diálogo social” el domingo para escuchar los reclamos de la calle.

El Comité Nacional del Paro, que reúne a sindicatos, indígenas, estudiantes y profesores, presentó 13 pedidos que incluyen desde el retiro de una reforma tributaria en trámite en el Congreso, hasta el cumplimiento cabal del acuerdo de paz.

El punto más crítico es el desmonte de la fuerza antidisturbios de la policía (Esmad), tras la agresión que sufrió Dilan Cruz, un estudiante de 18 años que murió dos días después a causa de la heridas en la cabeza.

Duque ya dio las primeras señales de flexibilización. La víspera anunció ajustes a su proyecto de recaudación de impuestos que apuntan a aliviar al 20% más pobre del país, mediante la devolución del IVA del 19% y beneficios a las empresas que contraten a jóvenes entre 18 y 28 años de edad.

Frases

“Hay personas que quieren en este momento capitalizar políticamente el caos. El llamado a la desestabilización me parece que no es responsable. Ya saben a quién me estoy refiriendo”. Iván Duque Presidente de Colombia

“No Duque, el culpable del paro no soy yo, es usted. Es de tontos no mirar por qué una política pública produce el malestar y el rechazo de la mayoría ciudadana”. Gustavo Petro Ex M-19 y senador