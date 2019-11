Hombre en situación de indigencia sufre el robo del bolso donde guardaba su ropa

Un hombre que vivía en la calle sufrió el robo de su bolso en medio de la ola de saqueos que se viene registrando en Santiago de Chile.

“Esto ya no tiene nombre” fuero las palabras que Sergio, un indigente, usó para referirse a la situación actual en la comuna de La Cisterna, al sur de la capital del país sureño. El hombre, quien asegura estar “en una situación complicada”, manifestó en un programa matutino ser testigo de robos en locales de condición modesta.

“Hay que pensar más allá, los pobres, la gente pobre se está destruyendo sola. (...) Hay quienes esperan para robar. Yo vivo en situación de calle, pero soy decente, no he sacado ni un yogurt”, afirmó.

Seguidamente, el muchacho comentó que vivía en las calles desde hace dos años debido a problemas de adicción y a un alejamiento de su familia.

“Nosotros mismos nos estamos haciendo daño. La gente no puede trabajar, no puede ir a trabajar. Aquí en Chile no nos ayudamos. Ayer (miércoles) me sacaron mi bolso, me lo robaron”, indicó, añadiendo luego que el guardaba su ropa en dicho accesorio y que fue víctima del hurto mientras dormía.

El indigente señaló también que la gente debe ser más humana con los pobres. “Yo a veces no he tenido para comer, no sabes cuánto me ha costado pedir 100 pesos, un montón. La gente no te lo da, te humilla, te critica”, expresó.

Finalmente, cuando una conductora del programa le preguntó si necesitaba algo, el joven indicó que lo que deseaba era acercarse a su familia. “Fue una decisión mía dejarlos, porque me habían hecho daño, pero uno también toma malas decisiones”, dijo, en una respuesta que conmovió a los animadores del programa televisivo ‘Bienvenidos’ y a los usuarios en las redes sociales.