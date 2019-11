Inauguran el primer banco de esperma para portadores de VIH

El virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH) afecta a 37.9 millones de personas en el mundo, según cifras de la ONU, es por ello que en varias sociedades se han creado estigmas en cuanto a los portadores, por lo que no pueden desarrollarse adecuadamente en su entorno.

‘Sperm Positive’ es un proyecto inaugurado en Nueva Zelanda y es ‘’el primer banco de esperma del mundo’’ que recibe y comparte semen procedente de personas que portan el VIH, recoge New Zealand Herald.

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, conmemorada cada 1 de diciembre, tres ONG oceánicas tomaron esta iniciativa para demostrarle al público que el virus no puede propagarse a través de la reproducción asistida cuando el portador recibe un correcto tratamiento con retrovirales.

“Quiero que la gente sepa que la vida no se detiene después de ser diagnosticada con VIH y que es seguro tener hijos si estás en tratamiento”, comenta Damien Rule-Neal, uno de los tres primeros donantes de ‘Sperm Positive’.

Este banco de esperma funciona únicamente por internet y allí los interesados en recibir el esperma y los donantes pueden contactarse, con el fin de llevar a cabo la inseminación artificial.

‘’Tenía gente que me llamaba sucio, lo que no soporto, y otros que ni siquiera me daban la mano, así que me fui del trabajo", añade el paciente.

‘’Sperm Positive está diseñado también para concienciar sobre la disponibilidad y receptividad de servicios de fertilidad para personas con VIH, hecho poco conocido’’, indica la organización.