Anciana gravemente herida espera tendida en el piso por 3 horas hasta que llegue una ambulancia

Una mujer de 75 años, identificada como Pat McDonald, estuvo tendida en el piso gravemente herida durante tres horas mientras una ambulancia llegaba para trasladarla al hospital en Reino Unido, informa Liverpool Echo.

La ex enfermera cayó al suelo y se rompió la muñeca. No podía levantarse y la familia llamó una ambulancia para que la auxilie, pero esta tardó tres horas en llegar, mientras la mujer no soportaba el dolor de sus golpes.

Tras el incidente, Katie de 35 años, hija de Pat se ha enfrentado al sistema de salud y dijo: “Esto no es una crítica a los paramédicos, fueron fantásticos cuando llegaron y realmente pidieron disculpas por la espera. Les dije que no era su culpa. Esto es culpa del gobierno”.

Pat sufrió una fuerte lesión en la muñeca tras caer al asfalto.

La anciana, quien además sufre de varios problemas de salud, estuvo cubierta con ropa y mantas que sus familiares le ponían mientras la espera de la ambulancia se hacía eterna. Hasta que fue llevada al Hospital Arrowe Park para recibir atención por su fuerte lesión en la muñeca.

Su hija Katie también ha sido enfermera durante 13 años y dijo:” ¿Te imaginas ir a un trabajo para ayudar y cuidar a las personas y luego tener que luchar todos los días in espacio para cuidarlas, teniendo el peso de más de 300 pacientes mal, mientras otros esperan en ambulancias jugando a ‘quién es el menos enfermo’”

Además, reclama que la pésima atención que reciben muchos pacientes y la saturación de ellos en los hospitales, cortando su capacidad de atención, se debe a los recortes de inversión en Sistema Nacional de Salud del Reino Unido.

PUEDES VER: Abuelo es acusado de violar a su nieta de 4 años cuando la madre de la menor iba al mercado

Por ahora, su madre se encuentra estable, pero aseguran que las condiciones de trabajo en hospitales han empeorado dramáticamente, lo que hace que el personal renuncie dejando a los pacientes sin atención adecuada.