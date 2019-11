Acude a realizarse una pedicura y pierde la mitad de la uña [FOTOS]

Una señora de 50 años, identificada como Kris Hoff y oriunda de Wisconsin (Estados Unidos), perdió la mitad de una uña, luego de tener una infección tras hacerse una pedicura por 35 libras esterlinas (45 dólares) el pasado 11 de octubre.

La mujer notó que su pie izquierdo estuvo enrojecido y se había inflamado a los días de haber ido al salón de belleza. Hoff intentó curar sus heridas en su casa, pero se quejó por el fuerte dolor que sentía.

“Cuando me di cuenta de que no podía resolverlo, un médico me aconsejó que vaya al servicio de emergencias lo antes posible para ayudar a detener el dolor”, señaló la agraviada.

La foto que tomó la mujer causó indignación en sus amistades.

Kris Hoff también indicó que los médicos le hicieron un procedimiento para que le puedan cortar la uña infectada, debido a que le causaba un grave dolor por la pedicura. “Me recetaron un antibiótico y lo tomaba dos veces al día durante una semana. Además, remojaba mi dedo del pie tres veces al día y tenía que estar vendado”, añadió.

A pesar de ello, la mujer aseguró que su pie aún sigue infectado luego de un mes de la pedicura. Incluso, la agraviada afirmó que no se haría otro tipo de tratamiento en sus extremidades, porque tiene miedo que le vuelva a pasar lo mismo.

Cabe indicar que Kris Hoff se dedica a la peluquería canina y es muy solicitada por sus clientes. Algunos se mostraron indignados por la infección que tuvo en su dedo del pie izquierdo, porque no estaba atendiendo en su local.