Buscó a su ex por Facebook y se apareció con su actual pareja para golpearla salvajemente [VIDEO]

Un hombre atacó a su expareja con la ayuda de su actual enamorada en la plaza de Ituzaingó, en Buenos Aires, Argentina. La agraviada se encontraba en la zona junto a su hija tras sufrir la golpiza.

Este hecho permitió que la chica sea trasladada e internada en un centro médico por tres días. Además, ordenaron restricciones perimetrales para la pareja que agredió a la mujer.

Según informó el Noticiero 13, el conflicto sucedió en una reunión entre la víctima y su hija con su excuñada. Walter, quien fue su exenamorado y que la abandonó hace cinco años cuando la agraviada le contó que estaba embarazada, no la veía hace mucho tiempo.

Pero, y luego que se haya enterado que la mujer subió una foto en Facebook del lugar donde estaba, los agresores fueron hasta la plaza de Ituzaingó (Argentina) para atacarla.

Un vecino de la zona grabó el video cuando la mujer fue agredida, donde termina desmayándose y con heridas en varias partes del cuerpo; mientras que la niña llora por los golpes que recibió su madre.

Los hermanos de Walter, que se encontraban en la plaza, ayudaron a la víctima y la separaron de los atacantes. La agraviada manifestó para el citado medio todo lo que vivió tras la golpiza.

“Él me quería pegar y se me vino encima. Le dije que yo era mujer y que había mucha gente que nos estaba viendo. Entonces, vino su pareja y me tiro al piso. Ahí me empezaron a pegar entre los dos”, señaló.

Asimismo, la mujer herida indicó que recibió una patada en su cara y eso la dejó inconsciente. “Luego, vino una segunda que me terminó de desmayar y continuaron golpeándome”, agregó.