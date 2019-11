Ultrajó y obligó a ver pornografía infantil a sus hermanastras de 8 y 9 años

Dos hermanas de 8 y 9 años fueron sometidas a un verdadero calvario en la casa de su propio progenitor cuando les tocaba visitarlo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Y es que, desde hace 5 meses que el medio hermano de las niñas, Fidel Avila, llegó de viaje comenzó a abusar sexualmente de la hermana mayor y les hacía ver pornografía infantil por las noches.

Laura, la mamá de las menores, narró para el diario Crónica de Argentina, cómo se enteró de la situación que vivían sus hijas cada fin de semana que les tocaba ir a la casa de su padre.

“La más chica me despierta golpeando la puerta de la habitación, llorando, mientras me decía que tenía que contarme algo que antes no había podido hacer”, manifestó la mujer.

Una vez que la menor se calmó, ella inmediatamente preguntó qué era lo que sucedía, a lo que la niña respondió: “Cuando vamos a la casa de papá, Fidel se acuesta en la cama durante la siesta y le toca la cola a mi hermana, yo lo escucho, a veces me quedo viendo y otras me voy. Le pido para ir a jugar para que él la deje, pero me dice que me vaya. Siempre están tapados”, comentó la pequeña a su madre.

📷

Publicación de la denuncia en Facebook.

Luego de escuchar lo que su hija le decía, la madre de las menores acudió a la comisaría más cercana para hacer la denuncia correspondiente; sin embargo, le manifestaron que la acusación solo procedía por acoso más no por violación pues el acto no había sido confirmado por la menor.

Es ahí cuando la mujer decide llevarlas a pasar una consulta con su pediatra y así logra descubrir que la hermana mayor había sufrido abusos sexuales.

Cuando los familiares y amigos de Laura se enteraron lo sucedido hicieron una publicación denunciando los hechos en Facebook que no tardó en hacerse viral. El caso de Laura llegó a tantas personas, que una mujer en la ciudad de Necochea, Argentina, la contactó para decirle que este mismo sujeto había violado a su hija y que se escapó de la denuncia huyendo a Buenos Aires, según informaciones del diario Crónica.

La niña de 9 años fue sometida a las pericias médicas, confirmando lo encontrado por el pediatra. Ya con este resultado, Laura pudo sentar la denuncia como violación y, asimismo, denunció al padre de las niñas por proteger al abusador.