Aterrador momento en que un equipo de fútbol infantil queda en medio de un fuego cruzado [VIDEO]

Un campeonato de fútbol infantil terminó en terror luego que una persecución policial pasara por la zona de Monte Grnade, Argentina, despertando el pánico entre los niños y sus padres, quienes rápidamente terminaron acostados en el piso al escuchar los disparos.

El partido se iba desarrollando con total tranquilidad, mientras los padres alentaban a sus hijos desde la tribuna, hasta que de pronto un ruido se sintió tan cerca que todos quedaron alarmados.

Se trataba de tres delincuentes que estaban escapando de los policías en un auto. Luego de chocarse contra una zanja, se bajaron de él y empezaron a correr lanzando disparos a diestra y siniestra.

En ese momento la policía trató de acortar la distancia y decidieron cerrarles el camino. Es ahí cuando los sospechosos empiezan a disparar contra los policías para no ser alcanzados. Según publica el Diario Sur, fue ese el inicio del tiroteo.

Mientras todo esto ocurría, un grupo de niños se disputaban los puntos de un campeonato en una cancha ubicada a pocos metros de donde todo ocurrió. Matías Martínez, DT de uno de los equipos, contó a TodoNoticias: “Era un griterío, todos corrían y pedían que se tiraran al piso”.

Según informaron testigos, los delincuentes salieron corriendo por el medio del predio y finalmente escaparon por un descampado. Por otro lado, Martínez lamentó las consecuencias de haber presenciado tal hecho: “Hay chicos que no quieren venir más”, y agregó: “No estamos acostumbrados a que pase esto ni queremos que vuelva a pasar, no hay un club si no hay chicos”.