Mujer que ahogó a sus bebés gemelos para vengarse del padre le envía aterradora carta desde manicomio

En Reino Unido causó gran conmoción la muerte de dos hermanos gemelos de 23 meses de nacidos que fueron asesinados por su madre como “venganza" hacia su expareja por haberse separado de ella.

Según recogió el portal de The Mirror, meses después del crimen, la mujer fue internada en un hospital psiquiátrico tras demostrarse que padecía “problemas mentales”.

Desde allí aprovechó para mandarle una carta al padre de los menores y culparlo por motivarla a haber tomado esa fatal decisión.

El asesinato de los menores se realizó en diciembre de 2018, en Margate, Kent. Sin embargo, meses después de una ardua investigación fiscal, Samantha Ford terminó confesando la matanza como una venganza contra Steven, su expareja y padre de los bebés, por haber terminado la relación.

Tras quedar demostrado de que sufría problemas mentales, la justicia determinó su internamiento en un hospital psiquiátrico de Reino Unido.

Steven denunció ante la prensa de Kent, en Reino Unido, que Samantha Ford le envió una carta a su madre culpándolo por la muerte de sus hijos.

“La carta es que ella me culpa por la muerte de mis hijos. Culpa a mi madre por no apoyarla y ella me llama enferma y dice que mi comportamiento es asqueroso”, dijo el hombre.

Además, agregó que la familia de Samantha Ford, a quien acusó de ser una narcisista, se opone a entregarle los artículos de los bebés gemelos.

El Tribunal de Kent escuchó que ella era “controladora y agresiva” hacia su esposo, y una narcisista que estaba obsesionada con hacer sufrir al Sr. Ford.