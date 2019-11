Ganador de lotería se suicida tras gastar dinero en burdeles y asesinar a sus hijos

Agentes policiales reanudaron las investigaciones de un caso que causó conmoción en Inglaterra, cuando un sujeto asesinó a sus dos hijos y agredió a su esposa, luego que ella se haya enterado que él se gastó el dinero, que ganó en una lotería, en drogas, un vehículo y prostitutas.

Luego de cometer el delito, el hombre, identificado como David Strokes, se suicidó con un cuchillo de cocina tras tener como rehén a su pareja en un enfrentamiento que tuvo con los agentes policiales por cinco horas.

“Descubrí que mi esposo había estado visitando regularmente a prostitutas y me dijo que no teníamos dinero y que no podíamos enviar a nuestro hijo a un viaje escolar”, manifestó la mujer, Sally Strokes.

Según The Mirror, el hombre habría ganado 40,000 libras esterlinas (51,608 dólares) en la lotería y estaba casado con Sally desde el 2011.

El asesinato ocurrió el 1 de noviembre del 2016 cuando la mujer se fue de la vivienda. Al regresar a su casa, David Strokes la recibió y le preguntó si deseaba una taza de té. Luego, el sujeto la atacó con un rodillo y trató de asfixiarla con una almohada.

PUEDES VER: Cayó desde un cuarto piso cuando intentó subir hasta la habitación de su expareja para espiarla

"Sentí que me golpeó en la nuca y de ahí me caí en la cama. Él puso una almohada sobre mi cabeza y trató de sofocarme. Estaba parado allí con un rodillo. Se veía malvado. Pensé que en ese momento iba a morir”, manifestó la agraviada.

Además, la víctima indicó que el hombre le ordenó que se vuelva a poner sus anillos de compromiso. Sally logró escapar de la vivienda y pidió auxilio, pero David Strokes volvió a retenerla.

Un vecino escuchó los gritos de la mujer y llamó a los agentes policiales, pero el sujeto no quiso abrir las puertas de su vivienda. El homicida llevó a su esposa hasta la cocina y la apuñaló por la espalda, pero huyó y un policía la auxilió.

Los oficiales irrumpieron la vivienda y encontraron los cuerpos de los menores de 11 y cinco años, tomados de la mano y juntos en la cama. Además, hallaron al hombre recostado en su dormitorio con un cuchillo en el pecho