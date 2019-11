‘’La historia me absolverá’’: cinco frases de Fidel Castro a tres años de su muerte [FOTOS]

Fidel Castro encabezó la Revolución Cubana que sacó del poder a Fulgencio Batista en 1959, y desde entonces, tomó las riendas de la isla antillana aproximadamente durante medio siglo.

Pese a lo polémica que pueda resultar la imagen del guerrillero barbudo, que junto a Ernesto ‘El Che’ Guevara, Camilo Cienfuegos y Raúl Castro, estableció una política netamente anticapitalista, al exmandatario se lo recuerda por su habilidad para la oratoria.

‘’La historia me absolverá’’

Esta frase la pronunció Fidel Castro cuando apenas tenía 26 años y daba sus primeros pasos en la política revolucionaria, específicamente tras el asalto al cuartel Moncada de Santiago de Cuba, en julio de 1953.

"Sé que la cárcel será dura como no la ha sido nunca para nadie, preñada de amenazas, de ruin y cobarde ensañamiento, pero no la temo, como no temo la furia del tirano miserable que arrancó la vida a 70 hermanos míos. Condenadme, no importa, la historia me absolverá", dijo ante los jueces tras su captura.

‘’¡Que sean como El Che!’’

El vínculo que tuvo con ‘El Che’ Guevara trascendió fronteras y hay cartas que reflejan el grado de amistad entre los dos íconos de la Revolución Cubana.

Nueve días después de la muerte del guerrillero argentino en Bolivia, Fidel Castro participó en una velada en honor a su camarada en la Plaza de la Revolución.

"Si queremos expresar cómo aspiramos que sean nuestros combatientes revolucionarios, nuestros militantes, nuestros hombres, debemos decir sin vacilación de ninguna índole: ¡Que sean como el Che! Si queremos expresar cómo queremos que sean los hombres de las futuras generaciones, debemos decir: ¡Que sean como el Che!’’, expresó Fidel.

‘’No pretendo ejercer mi cargo hasta los 100 años’’

El mandatario cubano mantenía tensas relaciones con Estados Unidos y en más de una vez, denunció que querían acabar con su vida.

En julio del 2006, en la localidad de Bayamo, Fidel Castro recalcó: “Que no se preocupen los vecinitos del norte, que no pretendo ejercer mi cargo hasta los 100 años”.

Fidel Castro. Foto: Difusión

‘’Hugo Chávez, el mejor amigo que tuve’’

Tras la muerte de Hugo Chávez en 2013, Fidel publicó una misiva en los diarios cubanos donde expresaba su pesar.

"Hoy guardo un especial recuerdo del mejor amigo que tuve en mis años de político activo -quien muy humilde y pobre se fraguó en el Ejército Bolivariano de Venezuela-, Hugo Chávez Frías", escribió el mandatario, quien tenía en aquel entonces 87 años.

‘’Tengo un chaleco moral que me ha protegido siempre’’

Era 1979, y poco antes de enrumbar a la cumbre de la ONU en Estados Unidos, un periodista le preguntó a Fidel Castro si era verdad que siempre estaba protegido por un chaleco antibalas.

“Voy a desembarcar así en Nueva York. Tengo un chaleco moral que es fuerte. Ese me ha protegido siempre”, respondió el líder guerrillero.