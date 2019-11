La tragedia de una joven mamá que buscó al violador y asesino de su niña y lo mutiló

El fatídico 2 de agosto quedará grabado para siempre en la memoria de Veronique Makwena, una joven madre de 23 años residente de la ciudad de Port Elizabeth, en Sudáfrica.

Ese día, hace tres meses, su pequeña Chantelle, de 5 años, desapareció de su hogar y nunca más volvió.

“La dejé con mi amiga y fui la tienda con mi hermana mayor, que está a cierta distancia. Cuando llegamos a casa, mi hija no estaba allí, era de noche”, contó a Tag24.

Veronique Makwena, entonces, la empezó a buscar por el barrio junto a su esposo, hasta la noche, y descubrió algo que le erizó la piel, después una corazonada.

“Lo que me aturdió fue el hecho de que sus zapatos estaban tirados en el suelo. Chantelle nunca salía sin sus zapatos puestos”.

Un día después, el cuerpo de la menor fue encontrado lleno de sangre y derrumbado sobre el inodoro de un baño público cercano a la casa. La habían violado antes de asesinarla.

La Policía fue alertada de inmediato y detuvo a un hombre de 20 años, conocido por la familia, para practicarle pruebas de ADN.

Sin embargo, el acusado fue liberado pocos días después y Veronique Makwena decidió hacer justicia por sus propias manos, convencida de que se trataba del asesino del fruto de su vientre.

Un mes de después hubo otra tragedia

Ella, su cuñada Noxolo Maneli (35) y su amiga Siyabonga Pakade (24) confrontaron al acusado y le mutilaron el pene.

El sujeto fue llevado de emergencia a un hospital de esa localidad de Sudáfrica y, tras una cirugía, su miembro viril fue replantado con éxito.

Una niña de apenas cinco años fue violada y asesinada. Su madre mutiló al acusado. Foto: Difusión.

Veronique Makwena fue arrestada y estuvo bajo custodia durante dos semanas, hasta que la ONG Enough is Enough le pagó una fianza y la sacó de la prisión.

A tres meses de esa tragedia, la pesadilla continúa para Veronique quien compareció en la Corte de Magistrados de Port Elizabeth el miércoles pasado.

“Cuando la encontraron, mi corazón se hundió, me aplastó. Mi princesa se había ido. Mientras la buscábamos toda la noche, ella había estado acostada en ese inodoro frío”, dijo.

Mientras que el juez ha aplazado su caso hasta febrero del año próximo, Veronique Makwena no deja de exigir justicia. “Estaba rota, todavía lo estoy”.