Senador argentino niega por segunda violación contra su sobrina segunda

Una vez más, el exgobernador Tucumán, una provincia de Argentina, y actual senador, José Alperovich, negó haber violado a su sobrina segunda, quien lo acusó de abuso sexual.

“No hice nada”, dijo Alperovich al medio tucumano de Argentina, La Gaceta.

El senador argentino, que se encuentra en Miami, Estados Unidos, junto a su familia, dijo que cambiará sus planes, a pesar de las acusaciones de abuso sexual: “Me quedaré hasta la otra semana como tenía previsto”.

Su sobrina segunda, de 29 años de edad, y que trabajó para él entre el 2017 y 2019, reveló a través de su abogado que, la violación se dio en el entonces de seguridad de Alperovich.

“Ella sentía que no podía gritar”, dijo el abogado.

A través de la red social de Facebook, el senador recibió el apoyo de su hija, Mariana Alperovich con la siguiente publicación:

“Cómo mujer me solidarizo con las víctimas y sobrevivientes de violencia de género. Pero en este caso, en esta denuncia falsa, plagada de mentiras y manipulaciones, yo creo en mi papá. Yo sé de la inocencia de mi papá”, reza una parte del escrito.

El caso de Alperovich ha sonado dentro del Senado, por lo que la Comisión de Banca de la Mujer reclamó que la Justicia aborde el caso “con celeridad”.

Por su parte, el partido Unión Cívica Radial (UCR) pidió que se activara el protocolo de intervención para caos de violencia de género en el ámbito del Poder Legislativo, dado que la víctima, también era empleada del gobierno de Argentina.

“No quería que me besara. Lo hacía igual. No quería que me manoseara. Lo hacía igual. No quería que me penetrara. Lo hacía igual. Inmovilizada y paralizada, mirando las habitaciones, esperando que todo termine, que el tiempo corra”, dice una parte de la carta abierta y denuncia de agraviada.