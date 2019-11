Niño apuñala a perro siberiano para evitar que el animal asesine a su niñera [FOTOS]

Una niñera pidió un tipo de reconocimiento, luego que haya sufrido graves heridas en su brazo y cara tras las mordidas de un perro husky siberiano de su amiga por 45 minutos en la ciudad de Birmingham en Inglaterra.

La víctima, identificada como Rachel Anderson de 39 años, indicó que estuvo cuidando a los hijos de su amiga, Adel Johnson, cuando el animal la atacó. La embestida fue tan fuerte que el perro arrastró a la agraviada hasta la cocina de la casa.

El can le despedazó el brazo, mientras que su amiga solo gritaba de la desesperación. Uno de los niños agarró un cuchillo y apuñaló al perro. Los agentes policiales llegaron hasta la casa del crimen y lo asesinaron a balazos, conforme reportó The Mirror.

Anderson necesitó varias operaciones para que puedan curar sus heridas. Incluso, casi le amputan el brazo, pero los cirujanos lograron salvar su extremidad.

Los agentes policiales abandonaron el caso, porque el can fue asesinado. Pero, la agraviada aún no puede usar su mano derecha correctamente, y por ello no está trabajando.

“Tiene que haber algún tipo de reconocimiento. Recuerdo que pude ver sangre por todas partes y vi mi cara por el rabillo del ojo. Tenía el brazo completamente abierto. Recuerdo que el perro me arrastró de un lado a otro. En un momento pensé que me iba a liberar, pero me estaba tratando como un juguete para masticar”, explicó la niñera.

Asimismo, la mujer explicó cómo el animal la soltó con la ayuda de uno de los niños. “Les dije: ‘Debes entrar y apuñalar a este perro’”. Al cuadrúpedo lo arrojaron al jardín y Rachel Anderson llamó a los servicios de emergencia y fue trasladada al Hospital Queen Elizabeth de Birmingham (Inglaterra).