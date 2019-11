Acepta casarse con homicida condenado a cadena perpetua y recibe maltratos en la calle

Una mujer de 59 años, identificada como Marianne Willment, indicó que ayudará y se casará con su pajera, Jonathan Stasiuk, luego que haya asesinado con una motosierra a un hombre de 73 por una disputa en Inglaterra.

“Me preocupa que me etiqueten como la ‘compañera de un asesino’ por el resto de mi vida. Pero si alguien tiene un problema conmigo, les diría: ‘No lo maté’. No debería haberlo matado, pero lo perdono. Realmente me gustaría casarme con él”, expresó Willment para The Mirror.

El homicida fue encarcelado y condenado a cadena perpetua, luego que haya admitido el asesinato en los jardines de Lake Community.

El Tribunal de la Corona de Southampton (Inglaterra) indicó que entre Jonathan Stasiuk y la víctima hubo una disputa por unos jardines a tal punto que desarrolló un “odio arraigado”. Además, el sujeto creyó que Marianne Willment estuvo intimidada por el agraviado.

El hombre agarró una motosierra e intentó cortarle las piernas hasta que el aparato se quedó sin combustible. Luego, el individuo arrojó el cuerpo en un arbusto.

En este lugar fue encontrado el cuerpo del agraviado.

Incluso, la señora fue maltratada y golpeada en reiteradas oportunidades en las calles de la localidad de Sandow (Inglaterra). Willment señaló que siente miedo de salir a la calle, debido a las críticas e insultos que recibe por seguir con el hombre sentenciado.

“Saco a mis dos perros muy temprano cuando nadie está cerca. Sé que no puedo esconderme, así que tengo que salir y tratar de ser normal, pero no tengo idea de cómo reaccionará la gente”, explicó.

Cabe señalar que la pareja se conoció hace diez años, cuando la mujer trabajó como camarera y el sentenciado como chef.