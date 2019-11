Mujer recibe amenazas por no dejar de amamantar a sus hijos

Una madre de dos niñas ha recibido amenazas de muerte y hasta ha sido acusada de “abuso infantil” por su método de lactancia. Se trata de Melissa Ostroth, quien alimenta a sus hijas Emilia, de cuatro años, y Wrenly, de dos, a pedido y hasta 10 veces al día.

Ella y su familia residen en Toledo, Ohio (Estados Unidos). Comparte su experiencia de maternidad a través de redes sociales para ser inspiración de otras mamás, pero ha recibido duros comentarios, informa The Sun.

La mujer de 34 años dice que este método es bueno para sus hijas y que lleva cinco años a gusto con él.

“Siempre me he sentido cómoda amamantando; sé que fue la decisión correcta para nuestra familia”, cuenta Melissa.

No obstante, a diario recibe mensajes negativos por su decisión. Incluso ha sido amenazada de muerte. Según explica ella, quien es consultora de lactancia y ha estudiado nutrición infantil, es una idea errónea creer que se debe interrumpir el método solo porque los padres lo deciden.

“La leche materna cambia con las necesidades y la edad del niño. Esa es la belleza de la lactancia materna. Aumenta las proteínas lactoferrina, lisozima e inmunoglobulina A”, señala.

“Además de los beneficios para la salud, la lactancia materna es más que solo comida. Es comodidad, un ansiolítico natural, una ayuda para dormir, ansiedad natural y un amor de unión”, agrega.

Por estas razones, Melissa practica el destete natural. Es decir, deja que sean sus hijas quienes decidan cuándo dejar de lactar.

“ Muchas madres ocultan el hecho de que todavía están amamantando”, afirma e indica que esto se hace por vergüenza. No obstante, "no es tabú, no es antinatural y no es egoísta. Nuestro hijo todavía tiene una necesidad y estamos respondiendo a eso”, enfatiza.

En el caso de Melissa, su hija mayor Emilia dejó de lactar a los 4 años, cuando quedó embarazada de su segunda niña. A la pequeña no le gustaba el sabor del calostro que producen las gestantes, por lo que decidió parar.