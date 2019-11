La llamaban ‘monstruo’ por una rara enfermedad en su rostro, no le importó y encontró el amor

Ana Roman, de 30 años es una mujer que fue diagnosticada con cáncer de paladar en noviembre del 2017. La enfermedad debilitó su sistema inmunológico y los médicos le descubrieron una masa en la base de su cráneo. La mujer de Reino Unido tuvo que se sometida a distintos tratamientos.

Después de pasar por agotadoras quimioterapias, a Ana le diagnosticaron poliangitis microscópica. Esta rara condición causa la inflamación de los vasos sanguíneos, lo que dejó su nariz hundida. Ana contó que fue víctima de miradas y de burlas crueles que la llamaban “monstruo”.

Ella decidió contar su historia al portal Mirror y señaló que, tuvo que ser sometida a una compleja operación de seis horas de duración para extraer la parte posterior e inferior de su cráneo, dejándola sin paladar. Esto también hizo que su nariz ‘retrocediera’ hacia su cara.

“Después de la primera operación que me dejó sin paladar, sentí que mucha gente me miraba a la cara, algunas incluso escribieron en Facebook que me veo como un monstruo”.

Pero a pesar de las miradas, las burlas, y el difícil tratamiento al que fue sometida, Ana encontró la felicidad al lado de Florin Petrescu, con quien en medio de todos los problemas se casaron. Todo ocurrió a los 10 meses de haberse conocido gracias a un amigo en común.

Lamentablemente, en agosto de este año, tuvo que ser llevada de vuelta al hospital Manchester Royal Infirmary, en Reino Unido, tras un fuerte dolor en su cuello, por lo cual también tuvo que ser sometida a operación para eliminar el tejido cicatricial que había quedado en una operación previa.

Además, asegura que el daño a los nervios causado por dicha operación, la ha dejado con dificultad para caminar, además de un fuerte dolor en las manos, haciéndole casi imposible coger objetos.

Ahora, tendrá que ser sometida a un nuevo tratamiento que implicará operaciones al cuello y cara, dejándola temporalmente incapaz de caminar.

“El dolor constante es terrible. Nunca me han ofrecido una compensación a pesar de que los médicos lo han estropeado”, comentó Ana, quien ahora ha dejado Reino Unido para trasladarse a Rumania a continuar su tratamiento.