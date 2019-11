Mujer que nació con 20 dedos en los pies y 12 en las manos pide que no le digan ‘bruja’ [FOTOS]

Una mujer que era víctima de las críticas y burlas de sus vecinos en el pueblo de Ganjam, Odishi, India, por padecer de un defecto de nacimiento, decidió contar su historia a medios locales.

Kumar Nayak, es una pobladora de ‘63 años’ que nació con polidactilia anormal. Este defecto ocasionó que posea extremidades adicionales. En los pies tiene 20 dedos y 12 en las manos.

En declaraciones a la prensa, Nayak señaló que su condición ha generado que sea el centro de burlas de sus amigos. Incluso, algunos la han calificado de ‘bruja’ debido a su anormalidad. Indicó, que para poder llevar una vida como la de cualquier residente de su comunidad, tiene que someterse a una intervención quirúrgica para que le extraigan los miembros excedentes, pero, dijo no contar con los recursos económicos para su operación.

“A veces vienen solo a ver mi condición. Me veo obligada a permanecer en el interior ya que me tratan de manera diferente”, declaró la mujer. Un vecino de Kumar señaló “Sé que tiene un problema médico y no tiene nada que ver con lo que otros creen que es o que se trate de algo sobrenatural. Lo siento tanto por ella que ni siquiera puede darse el lujo de hacerse tratar”.

Nayak lamentó que al nacer sus padres no la hayan sometido a un tratamiento por pertenecer a una familia ‘muy pobre’ y tenga que aprender a vivir con dedos extras.

Según los especialistas, este trastorno se desarrolla en uno de cada 500 bebés, aunque se han registrado más casos en algunos grupos específicos. La polidactilia se presenta más en hombres que en mujeres, y son pocos los casos en los que un humano nace con tantos dedos de más como Nayak.

La malformación no afecta la salud de la persona, es tratable y solamente compromete en la parte física, puesto que generalmente no está relacionada con problemas mentales. Sin embargo, en algunos casos, puede estar asociada a una anomalía genética más seria en la que pueden existir otras malformaciones físicas.