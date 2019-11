Una carta anónima que llegó al diario El Tribuno de Salta (Argentina) desencadenó una investigación que reveló un aterrador caso de abuso sexual cometido por Eduardo Abel Balbi, sacerdote de la ciudad Joaquín Víctor González.

Balbi ejerció el sacerdocio entre 1983 y 1991 en esa ciudad salteña, pero luego fue trasladado a Villa Primavera, hasta 2001. Posteriormente fue capellán del hospital San Bernardo y luego viajó a Estados Unidos, donde estuvo a cargo de un templo.

PUEDES VER Adolescente con retraso madurativo fue violada por su padrastro: le practican aborto terapéutico

El Tribuno recogió, en 2018, testimonios en estos “destinos del horror”, donde se lo acusa de incontables abusos a adolescentes.

Una de las víctimas describió cómo Eduardo Abel Balbi abusó sexualmente de él cuando era menor de edad. Su testimonio da cuenta de que el sacerdote manejaba prácticamente una zona liberada en la localidad cercana a Orán, donde cometía acosos y abusos sexuales.

“Eran como las 16 y apenas me subí a la camioneta, una Ford Ranchera 0 km, no anduvo con rodeos. Me manoteó apenas subí. Evaluando su comportamiento ahora, me doy cuenta que estaba cebado”, relató la víctima de abuso sexual.

Eduardo Abel Balbi es acusado de cometer abusos sexuales contra menores. Foto: Difusión.

“Me dijo que lo excité apenas me vio, yo en esa época usaba pantalones ajustados. Quería que lo acceda carnalmente. Yo era bandolero, así que le quise pegar. Aunque yo ya sabía, pero ahí se le terminó de salir la capucha. Después me quiso seducir con algo de dinero”, detalló.

Pero lo más asombroso de su relato es que el religioso “usó el templo de la iglesia para sus orgías, los chicos andaban por el pueblo tomando el mistela [vino] o jugando con las hostias”.

Otras víctimas señalaron que Eduardo Abel Balbi ofrecía regalos, dinero y alcohol a cambio de sexo. También que los drogaba con pastillas, que eran facilitadas por un farmacéutico, y que incluso algunos eran golpeados, por lo que varios de ellos llegaban en malas condiciones al hospital local.

Eduardo Abel Balbi es acusado de cometer abusos sexuales contra menores. Foto: Difusión.

En el nosocomio, Balbi habría contado con ayuda de un reconocido médico, que no dejaba constancia del estado en el que llegaban las víctimas o desvirtuaba la información médica.

La última semana de octubre, fue separado de la Iglesia. El arzobispado, a cargo de monseñor Mario Cargnello está cooperando con el fiscal a cargo de la causa, Eduardo Villalba.

Mientras tanto, la Congregación para la Doctrina de la Fe analiza las pruebas y testimonios dentro de un proceso canónico.