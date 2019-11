Una madre compra ratones mutantes para curar la rara enfermedad que tiene su bebé [FOTOS]

Una madre de Estados Unidos se llenó de felicidad en 2017 cuando tuvo gemelos: Riley y Maxwell. Empero mientras que la primera creció normalmente, el segundo no balbuceaba, no gateaba e incluso no movía las manos, por lo cual lo llevó al pediatra.

La respuesta que recibió cuando lo llevó a un hospital la dejó conmocionada. Cuando le contó los síntomas a los especialistas, “se miraron entre ellos” y fue palpable “por sus miradas que nunca vieron algo así”, dijo Amber Freed, la mamá, citada por BuzzFeed.

En 2018 en el Hospital de Niños de la ciudad de Denver, en el estado de Colorado, el niño fue diagnosticado con una en extraña enfermedad que ni siquiera tiene nombre oficial. Se le conoce como SLC6A1 porque así se identifica el gen afectado que suelta la afección.

Amber Freed con su hijo Maxwell. Foto: BuzzFeed

La única base científica del SLC6A1 está enmarcado en un estudio, de cinco páginas, que fue publicado en 2014. Se trata de un mal genético que solo sufren 100 personas el mundo y provoca que las células del cerebro pierdan capacidad de comunicación entre sí, por lo cual se registran problemas neurológicos y ataques epilépticos.

Hasta ahora no se conoce una cura y es una enfermedad que avanza, por lo cual es una amenaza para el infante, de dos años y medio en la actualidad. “Era clarísimo para mí que mi única opción era crear mi propio milagro. Nadie más iba a ayudarme”, declaró Freed.

Luego ella y su esposo, Mark, costearon una investigación científica cuyo resultado es incierto. Le pagaron a científicos de China para que produjeran ratones mutantes e inyectarles el SLC6A1, para luego trasladarlos a Estados Unidos y producir una cura.

Aun así, estos ratones mutantes representan el principio de una larga travesía. La pareja necesita recaudar hasta siete millones de dólares para poder desarrollar un tratamiento genético que pueda ser aplicado en Maxwell.

En su primer año Maxwell no logró decir una palabra. Foto: BuzzFeed

Mediante una campaña de recaudación de fondos llegaron a acumular más de un millón de dólares. Su esperanza no se detiene, salvar la vida de su hijo es su principal premisa.