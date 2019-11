Colombia: Captan a policías dando una golpiza a comunicadora y dejándola tirada en el piso [VIDEO]

Diana Pinzón, una comunicadora gráfica, cubría el jueves el paro nacional efectuado en Bogotá, Colombia, cuando al menos cinco integrantes de la Policía la golpearon brutalmente hasta dejarla tirada en el piso. Y todo fue grabado por una persona.

Luego de que el video se hiciera viral en redes sociales, Pinzón fue contactada por el canal Red Más para ofrecer más detalles sobre el caso. Y en una entrevista telefónica contó que todo inició mientras hacía un registro audiovisual de las manifestaciones junto a un compañero.

"Estábamos haciendo un registro audiovisual con un compañero cuando llegaron los motorizados (policías a bordo de motocicletas) y uno me llamó. Me dijo '¡manos arriba!' y le contesté '¡somos de prensa!', le enseñamos el carnet, pero igual me tomó por la chaqueta y a mi compañero lo lanzaron al suelo y le pegaron un bolillazo (golpe dado con una porra) en la cabeza", narró.

En el video se observa el momento en que ella decidió intervenir para evitar que lo agredieran, sin embargo, la Policía Nacional reaccionó violentamente en su contra.

“Ahí es cuando me agarran entre cinco o seis (policías) a darme patadas, bolillo. Yo quedé inconsciente en el piso, me dejaron tirada como una bolsa de basura, literal, inclusive me arrastraron después de la paliza y a mi compañero se lo llevaron”, dijo.

La mujer que grabó el suceso, registrado en Twitter como @maluroes11, rechazó el accionar de los oficiales y le otorgó los primeros auxilios a la joven. “Me encuentro muy adolorida, me destrozaron la frente, tengo hematomas en todo el cuerpo”.

Pinzón se mostró posteriormente en video con la frente, efectivamente, ensangrentada. Sostuvo que está “muy conmovida, muy triste, inclusive traumada” tras este hecho, que consideró lamentable especialmente por quiénes estuvieron detrás: “¿Por qué nosotros le tenemos que temer a la Policía Nacional en vez de sentirnos resguardados?”.

Una tanqueta de la policía antidisturbios en enfrentamiento con un grupo de manifestantes el viernes en Bogotá. Foto: EFE

En la noche del jueves su compañero fue liberado, pero el equipo de trabajo que les fue confiscado por la Policía Nacional no les había sido devuelto.

En las últimas horas Colombia ha vivido horas aciagas, que recuerdan las peores épocas del paramilitarismo. El viernes al menos tres agentes fallecieron después de un atentado perpetrado frente a una comisaría en la comunidad de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca.

Mientras que en Bogotá hubo una jornada de caos por una ola de violencia y de saqueos en el sur de la capital, que terminó con el decreto de toque de queda y con cacerolazos en varias zonas en contra de la política económica y social del Gobierno del presidente Iván Duque.