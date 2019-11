Sacerdote es enviado a trabajar con niños a pesar de tener una denuncia por pedofilia

Las denuncias por abuso sexual contra miembros de la Iglesia Católica parecen no cesar. Un clérigo acusado de pedofilia fue enviado a trabajar para una organización de ayuda a familias vulnerables a pesar de cargar sobre sus hombros, una denuncia por violencia sexual contra niños en Europa, según informó CNN.

Luk Delft, de ‘50 años’ originario de Bélgica es el sacerdote acusado de abusar de al menos dos niños más en la República Centroafricana (RCA) mientras desempeñaba un alto cargo en la organización benéfica Caritas.

Delft fue vetado de continuar en funciones, luego que se revelaran nuevas acusaciones en su contra. Sin embargo, un grupo de sacerdotes salesianos decidieron trasladarlo a trabajar a África. Incluso, se le permitió recibir la comunión en una misa oficiada por el papa Francisco en el Vaticano en el 2019.

Una de las víctimas, Alban Alain, ahora de 17 años, contó que Delft abusó sexualmente de él en varias ocasiones cuando el sacerdote laboraba en un campamento para desplazados internos en Kaga – Bandoro en la República Centroafricana hace cuatro años.

“Es horrible lo que me hizo”, dijo Alban, que tenía 13 años cuando comenzó el supuesto abuso. La víctima aseguró que Luk le compraba ropa y le daba dinero. Además, sostuvo que era su amigo y siempre estaban juntos.

Esta no sería la primera vez que Delft fue acusado de abuso sexual contra menores. El eclesiástico había sido denunciado por atentar contra dos niños de 12 y 13 años cuando trabajaba como monitor de dormitorio en el internado salesiano Don Bosco Sint-Denijs-Westrem, en la ciudad belga de Gante, en 2001.

Los delitos de Delft no llamaron la atención de las autoridades belgas hasta 2010, cuando un excolega de la escuela denunció el abuso, nueve años después de que sucediera.

Las autoridades policiales y eclesiásticas en Bélgica han iniciado investigaciones sobre Delft a partir de los hallazgos de CNN. Dijeron que no pueden comentar si enfrentará o no un juicio o castigo por sus presuntas acciones en la República Centroafricana porque las investigaciones están en curso. Los salesianos dicen que están investigando internamente el caso de Delft, pero no está claro si esto podría llevar a su destitución.