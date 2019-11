Adolescente mató a tiros a su padre por haberlo violado junto a su hermanita

Un joven de 15 años, identificado con las inciales A. I., fue liberado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, luego que haya asesinado a su padre de 47 años en la sala de su vivienda y frente a su madre.

El joven lo mató, debido a que su padre le confesó que abusó sexualmente de él y de su hermana. La Fiscalía indicó que no hubo flagrancia cuando el muchacho quedó a disposición del representante social.

El hecho sucedió cuando, en medio de la cena, el padre decidió contar el crimen a la familia. “Quiero pedirle perdón más a mi hijo, porque esto que voy a decir me está atormentando. No sé si me vayas a disculpar, al igual que tu mamá; pero cuando eras chico abusé de ti y de tu hermanita”.

Su esposa, que entró en shock tras la confesión del hombre, dijo: “Es broma, ¿verdad? ¿En qué momento pasó?”.

Segundos después, el menor se dirigió hacia el cuarto de sus papás y sacó un arma de fuego. Al sujeto le disparó cinco veces y falleció en el acto.

Luego de ello, el joven abrazó a su madre y ambos acordaron en que el chico se tendría que entregarse a la justicia.

Ahora, el muchacho de 15 años tendrá terapias psicológicas, mientras se sigue investigando el homicidio. El abogado Gabriel Regino indicó para El Universal de México que la razón por la cual el adolescente fue excarcelado es porque su libertad es responsabilidad del Ministerio Público.

“Aquí se aplica el criterio de oportunidad. Esto es la posibilidad de que la autoridad no consigne a una persona por un delito que ya cometió, siempre y cuando el imputado haya sufrido un daño psicoemocional grave por parte del agresor”, manifestó el abogado.