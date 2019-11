Senador argentino responde a denuncia por violación: “Todos saben quién soy”

Luego de que el senador argentino, José Alperovich, se enterara de que fue denunciado públicamente por abuso sexual, declaró a través de su cuenta de Twitter que es una acusación falsa.

El también exgobernador de Tucumán señaló que él fue víctima de “amenazas y exigencias indebidas” por parte de su sobrina antes de dicha denuncia. Incluso, pese a que la presunta víctima quiso permanecer en anonimato, Alperovich se atrevió a identificarla públicamente.

“Deseo negar enfáticamente los hechos que denuncia. Cuento con numerosas pruebas y testigos que demuestran mi inocencia y la verdad”, argumentó el senador a través de su cuenta de Twitter.

"Todos saben quién soy. Llevo años desarrollando una honorable actuación pública, sin cuestionamientos algunos", agregó.

Anunció también que ha “dado instrucciones” a sus abogados para que se aclare lo necesario ante la justicia. Por otro lado, mencionó que antes de que su sobrina lo acusara por violación, él había sido “víctima de amenazas y exigencias indebidas” de parte de ella. Esta situación, dijo, generó una investigación contra la joven.

La acusación

La denuncia contra Alperovich fue presentada este viernes 22 de noviembre a la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), en Buenos Aires. La denunciante, de 29 años, aseguró que otros allegados a su tío sabían de los abusos y no hicieron nada por ayudarla.

“Él oscilaba libre y cómodamente en los tres escenarios ante los que me posicionaba: el familiar, el laboral y el del horror de la intimidad que me forzaba a vivir con él. No quería que me besara. Lo hacía igual. No quería que me manoseara. Lo hacía igual. No quería que me penetrara. Lo hacía igual", describió en una carta pública que difundió a los medios locales.