Obrero de construcción va a cumplir un quehacer y se vuelve millonario a los 22 años

Jamie Heavens, un obrero de construcción de Bournemouth, en Inglaterra, descubrió que su billete de la Lotería Nacional británica tenía un premio de un millón de libras esterlina cuando tenía 22 años.

No obstante, había una incógnita que lo asaltaba: ¿en qué gastar el millonario premio? Conforme reporta El Clarín, economistas han analizado la situación de personas 10 años después de que recibieron una herencia o ganaron una lotería, y descubrieron que, en promedio, los acaudalados solo ahorraron 16 centavos por cada dólar ganado.

La BBC se comunicó con el Jamie Heavens para saber lo que ocurrió el día que se convirtió en millonario. “Iba camino al trabajo y mi tío me pidió que llenara la furgoneta con combustible. La primera estación de servicio no aceptaba tarjetas de combustible, así que pasé a la siguiente”, recuerda.

“Me puse a la fila, me di cuenta de que había tomado el incorrecto de Lucozade, volvió y elegí una diferente, y luego el chico siguiente en la fila compró la misma tarjeta que yo quería”, añadió. Horas más tarde, Jamie Havens tuvo que agradecerle al “tipo del frente”, porque le dejó el billete ganador.

Jamie Heavens

“No lo creí al principio. Rasgué los números y decía que había ganado un millón de libras. Creo que la única vez que me sentí más asombrado fue cuando nació hijo. Realmente no lo entiendes hasta que el dinero llega a tu cuenta. Hay una sensación de alivio de que puedes ir y hacer lo que quieres hacer”, sostuvo.

Actualmente, el joven afirma que tiene una vida “cómoda”, “pero no se trata de que, si quiero, tal auto de 70 mil euros, voy a ir a gastar eso. Aún estoy consciente del valor de las cosas.

Asimismo, el joven de Inglaterra cuenta que sigue comprando billetes de lotería, aunque su esposa le reclama por ello. “Mi pareja no deja de molestarme diciendo: ‘Deja de gastar dinero en la lotería porque no volverás a ganarla. Y yo responde: ‘¡Espera un momento, dijiste eso antes y mira dónde estamos ahora!”.