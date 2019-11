Senador argentino recibe denuncia de su sobrina por violación [VIDEO]

El senador peronista y exgobernador de la provincia argentina de Tucumán, José Alperovich, fue acusado por su sobrina de abuso sexual. La denuncia fue presentada este viernes 22 de noviembre a la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), en Buenos Aires.

De acuerdo con información de Efe, el caso pudo ser conocido a través de una carta abierta que la misma joven hizo y publicó en la prensa local. La denunciante, de 29 años, aseguró que otros allegados a Alperovich sabían de los abusos y no hicieron nada por ayudarla.

“Estoy segura que ninguna persona que haya sufrido violencia sexual quisiera estar en este lugar, desnudando la intimidad más dolorosa de su vida. Pero nos obligan a encontrar en esta manera la posibilidad de ser escuchadas”, empieza el texto de la presunta víctima.

El escrito continúa explicando que la razón de su denuncia es para recuperar su vida y “sanar llamando a las cosas como son”, “poniéndole al monstruo nombre y apellido”.

"El mío se llama José Jorge Alperovich, mi tío segundo y jefe”, precisa.

Según relata, Alperovich la violentó sexual, física y psicológicamente desde diciembre del 2017 hasta mayo de 2019. La sobrina del senador trabajaba con él durante su campaña y fue en ese tiempo que ocurrieron los abusos.

"Él oscilaba libre y cómodamente en los tres escenarios ante los que me posicionaba: el familiar, el laboral y el del horror de la intimidad que me forzaba a vivir con él. No quería que me besara. Lo hacía igual. No quería que me manoseara. Lo hacía igual. No quería que me penetrara. Lo hacía igual", continúa en su carta.

La denuncia afirma también que habían policías, caseros y custodios armados que trabajaban para el presunto agresor que sabía de las violaciones. No obstante, cuidaban que esto no se divulgara.

“No miento, no busco fama. Nadie quiere hacerse famosa por contar el horror que vivió. No quiero dinero ni hay un trasfondo político detrás de mi denuncia. Soy mucho más que todo eso que se pueda especular. Esto es por mí”, explica e invita a que otras víctimas den a conocer su voz.