Fuerte tormenta arrasa con refugio de animales y mueren más de 10 perros [VIDEO]

El refugio para perros se encuentra en Santiago del Estero, en Argentina. Lo bautizaron con el nombre de “Narnia”, haciendo referencia a aquella saga de fantasía que nació de una novela. Sin embargo, esta realidad se vio afectada por una tormenta de más de 80 kilómetros por hora, que destruyó parte del predio y acabó con la vida de once animales.

“Estamos devastados”, comenta para Clarín, Mariano Óses Martelli, el abogado que orienta al refugio, también padrino honorífico del sitio. La otra persona a cargo es Eduardo Groh Riemersma, más conocido como “El Polaco”, quien cuida a los animales. Además, se mudó allí hace 16 años desde Buenos Aires, en Argentina.

Ambos trabajan juntos desde hace siete años. Al principio tuvieron un lugar llamado “El montecito”, pero hace un par de meses se mudaron a “Narnia”, donde viven alrededor de 340 perros. Estos animales fueron salvados de la calle y otros del maltrato de sus dueños.

Al llegar a ese sitio tomaron las precauciones necesarias para evitar que la tempestad cause daños, incluso apoyaron varios voluntarios. Pero al parecer no fue suficiente, ya que la potencia de los vientos y las lluvias produjeron perjuicios materiales. Y lo más triste fue la perdida de los once perros, la mayoría de ellos de avanzada edad.

"Hubo tres ráfagas muy fuertes, todas ellas con vientos superiores a los 80 kilómetros por hora. La tercera fue la peor de todas, arrasó con todo. Además, cayeron cerca de 200 mililitros de agua en una hora y media”, comentó Óses.

Se piensa que lo peor ya pasó, sin embargo, el servicio meteorológico de Argentina informa que la tormenta seguirá por unos días más. Por tal razón, el Polaco y los voluntarios continúan con las reparaciones del lugar con el tiempo en tiempo.

“Estamos pidiendo ayuda del que pueda, que hagan donaciones. Eso es clave. No pierdo la fe en las personas, la gente es terriblemente solidaria. No tenemos ningún sponsor, así que gracias a la solidaridad de las personas es que podemos salir adelante”, agregó Óses.