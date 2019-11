Dramático momento en que policía evita que mujer se lance de un puente tras sufrir decepción amorosa [VIDEO]

Una mujer estuvo a punto de saltar de un puente para acabar con su vida, pero un policía que estaba en su día de franco pasó por el lugar, y logró evitar una desgracia. Todo ocurrió la noche del martes en la ciudad de La Plata, Argentina.

Marcelo Ávalos, de 22 años es el nombre del policía “héroe”, quien pertenece a la División Registro de Móviles de la Policía de la Ciudad. Ese día no le tocaba trabajar, pero ese no fue un motivo para no acudir a la emergencia y lograr salvarle la vida a una mujer.

Él iba en su moto cuando todo ocurría, por suerte pudo percatarse de la mujer y de la desesperación de quienes se encontraban cerca, tratando de detenerla sin éxito, es entonces que decide ir a auxiliarla, informó Telefe noticias

Cuando pudo estar seguro de las intenciones de la mujer, se propuso salvarla, subiendo hacia el puente y luego de varios minutos le brindó contención hasta que pudo convencerla de no terminar con su vida lanzándose de ese puente.

Según declaró el oficial a la prensa argentina, la razón por la que esta mujer habría intentado quitarse la vida, era por un engaño amoroso del que había sido víctima. El oficial estuvo durante 45 minutos al lado de ella tratando de convencerla de que la decisión no era coherente, todo esto mientras esperaban a que una patrulla llegue hasta el lugar.

Luego de un trabajo entre el policía y los bomberos, que también llegaron, la mujer pudo ser rescatada. Las personas que se encontraban alrededor pudieron captar le momento en videos donde se ve claramente a los rescatistas reteniendo a la joven.