Hombre de 74 años reparte a pie pedidos de comida por delivery [VIDEO]

De admirar. Una historia de vida ha conmocionado a los habitantes de México ante la voluntad y las ganas de seguir trabajando de un adulto mayor con el propósito de no ser un estorbo para la sociedad.

A sus 74 años, Francisco Sánchez, no se pone límites por lo que aceptó ser repartidor de comida por aplicación, según dijo, para caminar y mantenerse activo.

“Más que nada, tomé el empleo como un juego y deporte, porque los médicos del seguro me recomendaron que hiciera ejercicios, que caminara o nadara”, señaló Sánchez a El Universal de su país.

Recientemente, el adulto mayor se volvió viral en las redes sociales por su peculiar sistema de entrega al no usar bicicleta o algún otro medio de transporte. Decidió hacer el trabajo a pie a pesar de su edad, con el único objetivo de seguir laborando.

Un usuario de las redes sociales saludó las ganas del septuagenario de mantenerse saludable y pidió a los clientes tener paciencia con la entrega y que sean generosos con la propina.

Sánchez trabaja como repartidor de lunes a viernes durante 4 horas y se traslada desde Ecatepec, estado de México, donde reside, hasta inmediaciones de la Av. Reforma a la espera que le caiga un pedido.

Según relató a El Universal, todas las personas que lo ven trabajar lo felicitan por sus ganas de seguir luchando. “Todos los que trabajan como repartidores me saludan y me cuidan” indicó.

Aunque Francisco dice no saber nada de teléfonos inteligentes, se las ingenia para cumplir con sus entregas. “De celulares no sé nada, cuando llego al trabajo y no conozco una dirección, le pregunto a un policía o a cualquier persona para que me dé información y entrego el pedido a los clientes”, aseguró.

Francisco reconoce que realizar esta actividad le ha beneficiado en su salud física y mental. Para su hija Zaira Sánchez, es un gran ejemplo de vida y fortaleza. Aseguró que su padre siempre ha sido una persona muy activa y desde niña lo veía trabajar, y que está acorde con que él salga a la calle y se distraiga.