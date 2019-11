Hombre mató brutalmente a su bebé para vengarse de su expareja: dijo a la policía que se le “metió el diablo”

“Salí loco, se me metió el diablo”, fue el argumento que dio Luis Alberto Rodríguez de 19 años y padre la menor a los efectivos policiales de El Paraíso, Honduras.

Según las primeras investigaciones, el homicidio fue a modo de represalia contra la madre de la bebé, quien tiene 15 años y no quería mantener una relación sentimental con el hombre.

El atroz crimen sucedió cuando la madre de la menor dejó a la bebé a cargo de sus suegros mientras salía a buscar trabajo.

Según relataron algunos testigos, el hombre irrumpió en la casa de sus padres, se llevó a la pequeña y la mató salvajemente a machetazos.

El padre del acusado, Luis Rodríguez, relató que le pegó con un palo a su hijo para impedir que se llevara a su nieta, pero el asesino se defendió con el machete y no pudo evitar el crimen, según informaciones del diario Crónica.

La Policía de Honduras logró ubicar y arrestar al padre de la bebé quien en su defensa alegó que la culpa la tenía el diablo y que él no estaba consciente de sus actos durante el crimen.

"En ese momento no supe qué hacer, se me metió el diablo por mi pobre hija", "Yo salí loco a joder a mi pobre niña, creí que esa mujer me había hecho mal. Me arrepiento, pero ya es tarde", aseveró Luis Rodríguez.

La Tribuna de Honduras difundió un video en el que se ve al acusado detenido y esposado, asimismo le preguntan si había matado a la bebé y el afirma que sí, que se le metió el diablo por culpa de su expareja.

La Policía informó que Alberto Rodríguez quedó a disposición de la justicia y que se encontró un machete en la escena del crimen.