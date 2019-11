Evo Morales: capturan al hijo del dirigente que recibió órdenes de dejar sin comida a bolivianos [VIDEO]

Luego de la difusión de un audio en donde Evo Morales indica ‘’dejar sin comida a las ciudades’’, las autoridades capturaron al hijo de Faustino Yucra, el comunero que fue grabado mientras conversaba con el expresidente asilado en México.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen detuvo a Alejandro Yucra, hijo del allegado a Evo cuya conversación fue publicada por el gobierno interino de Bolivia.

‘’Él es mi padre, no sé cuántos años tendrá. (El que ha grabado el video) debe ser mi hermano. Por lo que veo ahí, debe ser mi casa (el lugar donde fue captada la conversación)’’, enfatiza el joven, quien tenía el video de su progenitor recibiendo las instrucciones de dejar sin provisiones a la población.

Cabe resaltar que Faustino Yucra está prófugo de la justicia desde 2016, luego de que lo acusaran de participar en una red de narcotráfico.

‘’Por lo que veo ahí, debe ser mi casa (el lugar donde fue captada la conversación). Escuché que habla con Evo Morales: No sé de qué fecha ni a qué hora será, yo no estaba ahí. No me acuerdo cuándo me ha pasado el video mi hermano. No sé dónde estará mi papá”, recalca Alejandro.

Evo Morales denuncia montaje por parte de Jeanine Añez

A través de su cuenta de Twitter, Evo Morales afirmó que están manipulando el video en donde se escuchan sus instrucciones para dejar sin provisiones a sus compatriotas.

“Denuncio al gobierno de facto en Bolivia por crear un montaje con intención de hacerme un juicio internacional”, escribió el exmandatario tras la difusión de la cinta por el ministro del Interior, Arturo Murillo.